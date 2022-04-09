«Я до сих пор думаю, что ребята поступали по отношению ко мне жестоко». Девочка рассказала, как над ней издевались в школе

Новости Беларуси. На неделе прошла акция «Дом без насилия». Каждое четвертое убийство или телесные повреждения совершают совместно проживающие, и жертвами бытовых преступлений чаще всего становятся женщины, но бывают и мужчины. Нередко домашние тираны издеваются и годами, в результате пострадавшие получают не только телесные, но и психологические травмы. Эти последствия уже неизлечимы, особенно если речь идет о детях, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

А теперь поговорим о травле, которая порой начинается со школьной скамьи, как это было в истории Дарьи Казакевич, ученицы 10 класса столичной гимназии № 31. Даша несколько лет назад столкнулась с проблемой буллинга и готова сегодня рассказать нам свою историю. Илона Волынец, СТВ:

Расскажи, пожалуйста, почему ты считаешь, что это был именно буллинг?

Дарья Казакевич, учащаяся гимназии №31 Минска:

Я приходила в свою бывшую гимназию, она находилась в городе Молодечно, это была шестая гимназия. Я приходила, ребята издевались надо мной как могли: это были различные слова, это была порча моих вещей, один раз они разрисовали мой пуховик, не раз было такое, что ребята могли либо отобрать мою еду, либо просто ее вылить. Илона Волынец:

Как ты думаешь, в чем была причина? Дарья Казакевич:

Причина в лишнем весе. Кристина Сущеня:

Наталья, в какой момент вы поняли, что нужно что-то предпринимать? Как вы пытались решить проблему?

Наталья Казакевич, мама Дарьи:

Постоянно находилась на связи, то есть у нас был такой диалог, как у подружек. Я старалась, чтобы она мне доверяла, все рассказывала. То есть я современная мама. Вопрос с лишним весом был очень актуален. У меня есть подруга Анастасия, она белорусская чемпионка в бодибилдинге. В один прекрасный момент Настя говорит: «Дашка, давай мы тебе домашнюю тренировку составим, питание». Это очень важно. Сложно было, потому что очень любили сладкое. Где я только его не находила. Начали заниматься, тренироваться. Очень важно, чтобы ребенок понимал, что это ему самому надо, то есть не кому-то, а именно ей. Илона Волынец:

Но все равно это же время. А вы не ходили в школу на разборки, не устраивали профилактические беседы с одноклассниками, с родителями, такие меры не принимали? Наталья Казакевич:

Нет. Я считаю, что где-то ходить, с кем-то что-то выяснять бесполезно. Нужно решать внутри семьи. Нам повезло с нашим педагогом, она все это с ней деликатно решала. Илона Волынец:

То есть претензий к школе, к педагогам у вас нет? Наталья Казакевич:

Абсолютно.

Кристина Сущеня:

И варианта сменить школу у вас не было? Наталья Казакевич:

Я не видела проблемы. Поймите, дети везде одинаковые. Илона Волынец:

Даша, был жесткий буллинг или нет? Мама говорит, что ничего там критичного не было.