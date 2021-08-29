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Шахтёрские города Петриков и Солигорск. Как местные предприятия помогают заниматься импортозамещением?

29 августа 2021 16:32
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Новости Беларуси. На неделе точками притяжения нашего внимания предсказуемо стали два шахтерских города – Петриков и Солигорск. В первом открыли горно-обогатительный комплекс и по сути вдохнули новую жизнь не только в Петриков, но и в весь полесский регион. За большим производством – большие возможности. И нужно распорядиться этим по-белорусски: грамотно, четко и с заботой о каждом жителе Полесья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Шахтёрские города Петриков и Солигорск. Как местные предприятия помогают заниматься импортозамещением?-1

А Солигорск на правах пока еще главного города шахтеров Беларуси принимал поздравления. Город, который за 60 лет превратился из пустыря в завидный центр притяжения молодежи из ближайших регионов. Город с прекрасно развитой инфраструктурой и зримыми, невиртуальными перспективами. Таким же в ближайшие годы станет и Петриков.

О градообразующих предприятиях как стимулах для развития целых регионов страны – репортаж Юлии Бешановой.

Калийные удобрения – это минеральные вещества для питания растений. Калий не только увеличивает урожайность, но и повышает сопротивляемость к болезням, улучшает вкусовые качества и увеличивает срок хранения плодов, что позволяет их перевозить из страны в страну. Одним словом, без этих удобрений поддерживать современный мировой уровень производства продовольствия было бы просто невозможно.

Шахтёрские города Петриков и Солигорск. Как местные предприятия помогают заниматься импортозамещением?-4

Основные мировые запасы калиной руды, из которой и производят удобрения, сосредоточены всего в трех странах. Лидер – Канада, второе место занимает Россия, мы замыкаем тройку. Петриковское месторождение – это примерно 1,8 миллиарда тонн. Геологи посчитали: запасов «соленого золота» хватит почти на век.

Шахтёрские города Петриков и Солигорск. Как местные предприятия помогают заниматься импортозамещением?-7

Здешнее месторождение калийной соли открыли еще в середине XX века. Его особенность – высокая соленасыщенность породы – около 80 %. Решение о строительстве здесь горно-обогатительного комплекса мощностью не менее 1,5 миллиона тонн хлорида калия в год было принято в 2012 году. Но при существующей технике комбинат может выпускать больше 2 миллионов тонн. Такое масштабное производство требует и квалифицированных кадров.

Шахтёрские города Петриков и Солигорск. Как местные предприятия помогают заниматься импортозамещением?-10

Такие градообразующие предприятия – стимул для развития региона, но прежде всего это вклад в экономическую безопасность страны. Спрос на калийные удобрения – величина постоянно растущая. В 2021 году их продажи на планете достигнут рекордного уровня в 69, а то и 71 миллион тонн. Естественно, для нас как для ключевых игроков рынка такая ситуация только в плюс.

Шахтёрские города Петриков и Солигорск. Как местные предприятия помогают заниматься импортозамещением?-13

Важно понимать и причины ажиотажа. Во-первых, Северная Америка значительно увеличила посевные площади. А значит, понадобится и больше удобрений. В Индии хорошие погодные условия для внесения удобрений. К тому же нам на руку играет и небывало высокий спрос на продовольствие.

Президент на Петриковском ГОК: полмиллиарда голодают, не хватает продовольствия. Мы готовы помогать, поэтому и строим эти гиганты

Шахтёрские города Петриков и Солигорск. Как местные предприятия помогают заниматься импортозамещением?-16

За пройденный путь белорусам удалось сделать многое – фактически с нуля создать целые промышленные отрасли, войти в лидеры по производству и экспорту продуктов, сельхозтехники, удобрений. И это только начало. Главное, чтобы люди отдавали себе отчет: какая страна достанется детям и внукам, зависит лишь от них самих.

Шахтёрские города Петриков и Солигорск. Как местные предприятия помогают заниматься импортозамещением?-19

В честь знаменательного события горняки подарили Президенту руду, которую подняли с глубины в 800 метров. Возраст породы – около 350 миллионов лет. Экспонат займет свое достойное место во Дворце Независимости как один из символов свободной, сильной и независимой Беларуси.

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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