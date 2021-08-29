Шахтёрские города Петриков и Солигорск. Как местные предприятия помогают заниматься импортозамещением?

Новости Беларуси. На неделе точками притяжения нашего внимания предсказуемо стали два шахтерских города – Петриков и Солигорск. В первом открыли горно-обогатительный комплекс и по сути вдохнули новую жизнь не только в Петриков, но и в весь полесский регион. За большим производством – большие возможности. И нужно распорядиться этим по-белорусски: грамотно, четко и с заботой о каждом жителе Полесья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А Солигорск на правах пока еще главного города шахтеров Беларуси принимал поздравления. Город, который за 60 лет превратился из пустыря в завидный центр притяжения молодежи из ближайших регионов. Город с прекрасно развитой инфраструктурой и зримыми, невиртуальными перспективами. Таким же в ближайшие годы станет и Петриков. О градообразующих предприятиях как стимулах для развития целых регионов страны – репортаж Юлии Бешановой. Калийные удобрения – это минеральные вещества для питания растений. Калий не только увеличивает урожайность, но и повышает сопротивляемость к болезням, улучшает вкусовые качества и увеличивает срок хранения плодов, что позволяет их перевозить из страны в страну. Одним словом, без этих удобрений поддерживать современный мировой уровень производства продовольствия было бы просто невозможно.

Основные мировые запасы калиной руды, из которой и производят удобрения, сосредоточены всего в трех странах. Лидер – Канада, второе место занимает Россия, мы замыкаем тройку. Петриковское месторождение – это примерно 1,8 миллиарда тонн. Геологи посчитали: запасов «соленого золота» хватит почти на век.

Здешнее месторождение калийной соли открыли еще в середине XX века. Его особенность – высокая соленасыщенность породы – около 80 %. Решение о строительстве здесь горно-обогатительного комплекса мощностью не менее 1,5 миллиона тонн хлорида калия в год было принято в 2012 году. Но при существующей технике комбинат может выпускать больше 2 миллионов тонн. Такое масштабное производство требует и квалифицированных кадров.

Такие градообразующие предприятия – стимул для развития региона, но прежде всего это вклад в экономическую безопасность страны. Спрос на калийные удобрения – величина постоянно растущая. В 2021 году их продажи на планете достигнут рекордного уровня в 69, а то и 71 миллион тонн. Естественно, для нас как для ключевых игроков рынка такая ситуация только в плюс.

Важно понимать и причины ажиотажа. Во-первых, Северная Америка значительно увеличила посевные площади. А значит, понадобится и больше удобрений. В Индии хорошие погодные условия для внесения удобрений. К тому же нам на руку играет и небывало высокий спрос на продовольствие. Президент на Петриковском ГОК: полмиллиарда голодают, не хватает продовольствия. Мы готовы помогать, поэтому и строим эти гиганты