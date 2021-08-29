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«Речь идёт о миллионных ценностях». Что нашёл гауляйтер Кубе в оккупированном Минске?

29 августа 2021 16:32
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Новости Беларуси. 2021 год объявлен Годом народного единства. И, пожалуй, это лучшее время, чтобы начать говорить о культурном наследии Беларуси, ибо это и есть основа становления национальности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот только она получила сильный удар от немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны.

Рушились целые города, уничтожались десятки музеев, театров и другие культурные здания. Художественные, книжные, геральдические раритеты – все вывозилось на территорию Германии.

«Речь идёт о миллионных ценностях». Что нашёл гауляйтер Кубе в оккупированном Минске?-1

Почти из 3 000 работ вернулись лишь 500. Что-то находилось сразу после войны на складах с награбленным. Например, портрет Станюты или пейзаж Владимира Кудревича – единственную сохранившуюся в Беларуси импрессионистическую картину, обнаруженную под руинами разрушенного Минска.

«Речь идёт о миллионных ценностях». Что нашёл гауляйтер Кубе в оккупированном Минске?-4

При осмотре здания галереи сотрудники нашли еще три уцелевшие скульптуры Александра Грубе и изуродованного мраморного «Меркурия» Джузеппе дель Неро.

«Речь идёт о миллионных ценностях». Что нашёл гауляйтер Кубе в оккупированном Минске?-7

Вильгельм Кубе:
Сегодня я, наконец, после долгих поисков обнаружил остатки произведений искусства в Минске и смог обеспечить их сохранность. Минск имел большую и отчасти очень ценную коллекцию картин, произведений искусства, которые почти все были вывезены из города… Большинство картин упаковано и отправлено в рейх… Речь идет о миллионных ценностях.

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«Речь идет о миллионных ценностях». Что нашел гауляйтер Кубе в оккупированном Минске?

# Великая Отечественная война # общество # Вильгельм Кубе # Юлия Стриго # Владимир Кудревич # Фотофакт

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