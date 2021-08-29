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«Мы спустились на глубину, как мне докладывали, 600 метров». Президент о том, как впервые побывал у шахтёров

29 августа 2021 16:31
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Новости Беларуси. На неделе точками притяжения нашего внимания предсказуемо стали два шахтерских города – Петриков и Солигорск. В первом открыли горно-обогатительный комплекс и по сути вдохнули новую жизнь не только в Петриков, но и в весь полесский регион, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За большим производством – большие возможности. И нужно распорядиться этим по-белорусски: грамотно, четко и с заботой о каждом жителе Полесья.

Подробности в материале Юлии Бешановой.

«Мы спустились на глубину, как мне докладывали, 600 метров». Президент о том, как впервые побывал у шахтёров-1

Наша страна идет по пути максимального импортозамещения. Вот и на этом высокосложном производстве все работы выполняли белорусские компании, а 90 % оборудования сделано в Беларуси. Президент вспоминает, как первый раз побывал у шахтеров. Тогда о том, чтобы оборудование было отечественным, не шло речи.

«Мы спустились на глубину, как мне докладывали, 600 метров». Президент о том, как впервые побывал у шахтёров-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы спустились на глубину, как мне докладывали, 600 метров. Проехали. На импортном каком-то тракторе меня везли к этому комбайну. И я, как обычно: «А чье это?» Не наше. Сегодня мы перемещаемся на своем транспорте. То есть мы потихоньку занимались импортозамещением.

Шахтёрские города Петриков и Солигорск. Как местные предприятия помогают заниматься импортозамещением? Подробности здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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