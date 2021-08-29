«Мы спустились на глубину, как мне докладывали, 600 метров». Президент о том, как впервые побывал у шахтёров

Новости Беларуси. На неделе точками притяжения нашего внимания предсказуемо стали два шахтерских города – Петриков и Солигорск. В первом открыли горно-обогатительный комплекс и по сути вдохнули новую жизнь не только в Петриков, но и в весь полесский регион, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За большим производством – большие возможности. И нужно распорядиться этим по-белорусски: грамотно, четко и с заботой о каждом жителе Полесья. Подробности в материале Юлии Бешановой.

Наша страна идет по пути максимального импортозамещения. Вот и на этом высокосложном производстве все работы выполняли белорусские компании, а 90 % оборудования сделано в Беларуси. Президент вспоминает, как первый раз побывал у шахтеров. Тогда о том, чтобы оборудование было отечественным, не шло речи.