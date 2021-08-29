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«Я не хочу, чтобы приходили мама с папой». О чём говорят дети в приюте?

29 августа 2021 16:32
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Новости Беларуси. Свыше 800 уголовных дел за 2020 год в Минске и только в 2021-м больше 400 завели на недородителей, которые задолжали своим детям и государству за их содержание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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«Я не хочу, чтобы приходили мама с папой». О чём говорят дети в приюте?-1

Оксана Семашко, корреспондент:
Чтобы не случилось большой беды, дети при своих живых родителях попадают, например, в центры социально-педагогические с приютом. На время, пока ситуация в семье не наладится. Позже некоторые возвращаются к своим родным, кого-то усыновляют, а для кого-то педагоги и воспитатели становятся мамами и папами.

Например, в центре с приютом Ленинского района Минска около 20 подопечных от 3 до 16 лет. На неделе трое детей из двух семей вернулись к родным.

«Я не хочу, чтобы приходили мама с папой». О чём говорят дети в приюте?-4

Оксана Говен, директор Социально-педагогического центра с приютом Ленинского района Минска:
Кто-то, к сожалению, говорит: «Спасибо, что вы забрали детей, теперь я смогу спокойно вести тот образ жизни, который вел». Когда в наше учреждение мы открылись привезли двух первых воспитанников, это были мальчик и девочка брат с сестрой, дошкольники, в декабре их нашли в какой-то землянке, по-другому я не могу это назвать. И дети ели только сырую свеклу и морковь.

«Я не хочу, чтобы приходили мама с папой». О чём говорят дети в приюте?-7

Оксана Семашко:
Когда задаешь вопрос: «Ты хотел бы загадать желание, чтобы у тебя были мама и папа?», некоторые говорят, что нет, «меня очень сильно обидели мои родители, я не хочу возвращаться».

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«Я не хочу, чтобы приходили мама с папой». О чём говорят дети в приюте?-10

Оксана Говен:
Дети приходят и радуются элементарным вещам. Той кровати, на которой они спят. Тому постельному белью, цветному, красочному, яркому. Тем игрушкам, которые у нас есть. Тем походам, мероприятиям, которые организовываются в учреждении. У нас есть мальчик четырех лет, который сказал: «Я не хочу, чтобы приходили мама с папой, потому что каждый раз, когда они приходят, они меня только обманывают, что заберут, заберут, а сами не забирают».

«Я не хочу, чтобы приходили мама с папой». О чём говорят дети в приюте?-13

Саша, что для тебя такое семья?
Это когда есть родители, когда родители не пьют, все нормально. Когда есть мама, папа, брат, сестра, например.
Ты хотела бы в будущем свою семью?
Да.
Какой ты ее представляешь?

«Я не хочу, чтобы приходили мама с папой». О чём говорят дети в приюте?-16

Хорошей.
Сколько ты бы хотела, чтобы у тебя было детей?
Три.
И чему бы ты учила своих детей? Чем бы с ними занималась?
Читать бы учила, писать.

«Я не хочу, чтобы приходили мама с папой». О чём говорят дети в приюте?-19

Когда моя семья пьет, я вот не обращаю на нее внимания.
Ты считаешь, что вредные привычки – это плохо?
Да.
И сам никогда не будешь увлекаться?
Нет.

«Я не хочу, чтобы приходили мама с папой». О чём говорят дети в приюте?-22

Это место, где родители в любой момент могут поддержать своих детей, научить их чему-либо, если дети не понимают.
Сам бы хотел большую семью?
– Конечно.
Если бы можно было чему-то научить своих родителей, чему бы ты их научил, о чем бы попросил?
Наоборот, я бы отучил их от вредных привычек просто.

Эта белоруска навсегда «пропила» своих сыновей. Интервью, которое стоит услышать каждому. Читайте здесь.

# Дети и родители # общество # Оксана Семашко # Оксана Говен # Фотофакт

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