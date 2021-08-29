«Я не хочу, чтобы приходили мама с папой». О чём говорят дети в приюте?

Новости Беларуси. Свыше 800 уголовных дел за 2020 год в Минске и только в 2021-м больше 400 завели на недородителей, которые задолжали своим детям и государству за их содержание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Витебске мужчина ранил ножом жену и убил грудного ребенка. В Лунинце мать оставила четырехлетнего сына с пьяным знакомым. Он выбросил ребенка с балкона.

Оксана Семашко, корреспондент:

Чтобы не случилось большой беды, дети при своих живых родителях попадают, например, в центры социально-педагогические с приютом. На время, пока ситуация в семье не наладится. Позже некоторые возвращаются к своим родным, кого-то усыновляют, а для кого-то педагоги и воспитатели становятся мамами и папами. Например, в центре с приютом Ленинского района Минска около 20 подопечных от 3 до 16 лет. На неделе трое детей из двух семей вернулись к родным.

Оксана Говен, директор Социально-педагогического центра с приютом Ленинского района Минска:

Кто-то, к сожалению, говорит: «Спасибо, что вы забрали детей, теперь я смогу спокойно вести тот образ жизни, который вел». Когда в наше учреждение – мы открылись – привезли двух первых воспитанников, это были мальчик и девочка – брат с сестрой, дошкольники, в декабре их нашли в какой-то землянке, по-другому я не могу это назвать. И дети ели только сырую свеклу и морковь.

Оксана Семашко:

Когда задаешь вопрос: «Ты хотел бы загадать желание, чтобы у тебя были мама и папа?», некоторые говорят, что нет, «меня очень сильно обидели мои родители, я не хочу возвращаться». «Родила я в интернате». Почему женщины бросают своих детей? Реальные истории

Оксана Говен:

Дети приходят и радуются элементарным вещам. Той кровати, на которой они спят. Тому постельному белью, цветному, красочному, яркому. Тем игрушкам, которые у нас есть. Тем походам, мероприятиям, которые организовываются в учреждении. У нас есть мальчик четырех лет, который сказал: «Я не хочу, чтобы приходили мама с папой, потому что каждый раз, когда они приходят, они меня только обманывают, что заберут, заберут, а сами не забирают».

– Саша, что для тебя такое семья?

– Это когда есть родители, когда родители не пьют, все нормально. Когда есть мама, папа, брат, сестра, например.

– Ты хотела бы в будущем свою семью?

– Да.

– Какой ты ее представляешь?

– Хорошей.

– Сколько ты бы хотела, чтобы у тебя было детей?

– Три.

– И чему бы ты учила своих детей? Чем бы с ними занималась?

– Читать бы учила, писать.

– Когда моя семья пьет, я вот не обращаю на нее внимания.

– Ты считаешь, что вредные привычки – это плохо?

– Да.

– И сам никогда не будешь увлекаться?

– Нет.