«Шаг влево, шаг вправо – в наручники». Лукашенко о ценах и торговле в Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда к ценам подходили, никто мне тут не советовал, не рекомендовал, это все мои были расчеты, но, жестко принимая решения, я не имел в виду, что цены надо открутить назад. Но сделали исполнители еще лучше. Они от оборота имеют больше и, по-народному скажу, не поскудятся перед людьми. Но я рад, что так случилось. Вы заметили, что я был прав. Это, что вы думаете, они открутили на 30 % и даже больше назад цены от испуга? Нет. Одно дело – испуг, а другое дело – они просчитали, что можно и за 20 рублей жить. У нас «жирок» – 25-30 %. Это я уже лет 10 говорю. Сельское хозяйство может 25-30 % добавлять. На этих ресурсах. Вот оно так и получается – 30 %. Поэтому это важно. Я думал хотя бы эти цены затормозить, остановить, ну а потом уже установить порядок соответствующий и по нему работать.

Я не зря сказал на БНБК, это не зря было сказано, потому что у нас есть такая тенденция. Ипэшники и прочие. Мы обойдемся сейчас без завмагов, без сетей. Потому что второе решение, которое было принято много лет назад, когда у нас пошли «герои» тут – сети, сети – и начали губить магазинчики эти шаговой доступности. Я несколько лет назад притормозил рост этих сетей, мы больше не создаем эти сети. Вот что есть, то есть уже. Их около 30 %. Но эти магазины надо развивать. Вот там будет настоящая торговля, семейная, муж с женой, они будут торговать, они никуда не уйдут. Ну и у нас еще процентов 20, около 20, когда-то я мечтал о 30 и сохранил 30 – госторговля. Сейчас как-то отошел от этого, уменьшили до 20. Ну это ЦУМ, ГУМ и так далее. «Столица». И сейчас мы будем создавать больше их. Это абсолютно подконтрольные. И мы будем видеть, какие цены там, там четкая дисциплина, расчет, и ориентировать остальных на это. Шаг влево, шаг вправо, я не зря сказал, в наручники – и туда. Шутить никто больше не будет.