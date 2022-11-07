«Шаг влево, шаг вправо – в наручники». Лукашенко о ценах и торговле в Беларуси

Новости Беларуси. На чемпионате по колке дров журналисты совместили приятное с полезным. На свежем воздухе глава государства согласился ответить на вопросы СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неформальный разговор, это подчеркивали даже импровизированные табуретки в виде деревянных колод, длился около часа и стал своего рода выездной встречей «Клуба редакторов» по актуальным темам. На слуху стоимость товаров. Без шуток – это цена независимости.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда к ценам подходили, никто мне тут не советовал, не рекомендовал, это все мои были расчеты, но, жестко принимая решения, я не имел в виду, что цены надо открутить назад. Но сделали исполнители еще лучше. Они от оборота имеют больше и, по-народному скажу, не поскудятся перед людьми. Но я рад, что так случилось. Вы заметили, что я был прав. Это, что вы думаете, они открутили на 30 % и даже больше назад цены от испуга? Нет. Одно дело – испуг, а другое дело – они просчитали, что можно и за 20 рублей жить. У нас «жирок» – 25-30 %. Это я уже лет 10 говорю. Сельское хозяйство может 25-30 % добавлять. На этих ресурсах. Вот оно так и получается – 30 %. Поэтому это важно. Я думал хотя бы эти цены затормозить, остановить, ну а потом уже установить порядок соответствующий и по нему работать.
Я не зря сказал на БНБК, это не зря было сказано, потому что у нас есть такая тенденция. Ипэшники и прочие. Мы обойдемся сейчас без завмагов, без сетей. Потому что второе решение, которое было принято много лет назад, когда у нас пошли «герои» тут – сети, сети – и начали губить магазинчики эти шаговой доступности. Я несколько лет назад притормозил рост этих сетей, мы больше не создаем эти сети. Вот что есть, то есть уже. Их около 30 %. Но эти магазины надо развивать. Вот там будет настоящая торговля, семейная, муж с женой, они будут торговать, они никуда не уйдут. Ну и у нас еще процентов 20, около 20, когда-то я мечтал о 30 и сохранил 30 – госторговля. Сейчас как-то отошел от этого, уменьшили до 20. Ну это ЦУМ, ГУМ и так далее. «Столица». И сейчас мы будем создавать больше их. Это абсолютно подконтрольные. И мы будем видеть, какие цены там, там четкая дисциплина, расчет, и ориентировать остальных на это. Шаг влево, шаг вправо, я не зря сказал, в наручники – и туда. Шутить никто больше не будет.
Почему жестко обошелся? Потому что надело уже уговаривать. Надоело рассказывать. Можем дорассказываться, что завтра как в Украине окажемся. Все начинается с малого. Но мы с вами это проходили, в 2020 году это вылилось в мятеж, поэтому было такое жесткое… Особенно к тем: я кину и пойду. Ну да, кинешь – мы выстоим, выдержим, не вопрос, но ты пойдешь туда, потому что ты пришел, нахапал здесь, карманы набил, кто-то вывез эти деньги, кто-то здесь шикарно живет. Как это ты кинешь? А людей обслуживать? Кто ради людей будет работать? Ты же подрядился перед государством это делать. Мы же каждый магазин – разрешение давали на открытие. Как же ты кинешь? Это что, неправильное рассуждение? Поэтому жесткий вот такой подход, только так мы можем сохранить свою страну. В итоге это наш суверенитет и независимость.
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