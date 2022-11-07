«Были определённые проблемы». Коснулась ли санкционная качка «Мостовдрева»?

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Андрей Иванович, а у вас санкционная качка коснулась вашего предприятия?

Андрей Маковец, главный инженер ОАО «Мостовдрев»:

Конечно коснулась. Нельзя сказать, что мы в стороне остались. Надо учитывать, что наше предприятие находится в 50 километрах от польской границы. Естественно, с учетом данной географической специфики, экспорт строился на Запад, так как это был еще и более маржинальный рынок. Санкции непосредственно уже действуют порядка 5,5 месяцев, но надо понимать, что раньше мы поставляли 85 % своей продукции в страны Западной Европы. Сегодня мы почти весь этот объем – 75 % – полностью переориентировали на восточное и юго-восточное направление только за 5 месяцев. Да, были определенные проблемы, определенные турбулентности, некоторые производства у нас, скажем так, отчасти снизили объем производства. Но есть производства, которые в три раза, в 300 % нарастили выпуск того же ламината. До начала этого всего указа по строительству наших заводов Беларусь вообще не производила ламината, от слова совсем. Кирилл Казаков, СТВ:

Проще купить, видно, было. Андрей Маковец:

Конечно. Сегодня только «Мостовдрев» производит такое количество, которое вся Беларусь производит за год. Поэтому сегодня эти огромные объемы мы значительно увеличили и перенаправили на те рынки, где он более востребован, где нам не создают препятствия. Алена Сырова:

Это Восток? Андрей Маковец:

Это Восток, Средняя Азия, Россия, но в меньшей степени.