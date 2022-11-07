Несколько лет назад Президент жёстко высказался про «Ивацевичдрев». Что изменилось на заводе за это время?
Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Наверное, все жители нашей страны помнят те кадры, когда несколько лет назад глава государства совершал рейды и на «Борисовдрев», и на «Ивацевичдрев». Очень эмоционально тогда Президент высказывался, требовал, чтобы модернизация этих предприятий шла соразмерно тому, какое количество денег государство туда вкачивает. Прошло время. Александр Анатольевич, у нас к вам вопрос: действительно ли предприятие изменилось или воз и ныне там? Внешне картинка может быть совершенно другой, но мы сейчас про эффективность производства.
Александр Щурко, заместитель генерального директора ОАО «Ивацевичдрев»:
Конечно, предприятие изменилось в лучшую сторону. Сегодня «Ивацевичдрев» все знают. Теперь такой ситуации в компании вы не увидите. Все очень красиво. Я не знаю, есть ли у вас новые кадры.
Кирилл Казаков, СТВ:
Есть, СТВ два года назад делало фильм про ваше предприятие, я лично был в магазине «Ивацевичдрев». Я не буду называть ваш нынешний бренд, об этом немножко по-другому поговорим, но магазин есть даже в торговом центре «Столица».
Александр Щурко:
Да, но сегодня компанию «Ивацевичдрев» знают не только внутри страны как производителя ламинированных березно-стружечных плит, но еще и в Российской Федерации, сегодня нас знают и в Европе и до сих пор хотят купить нашу продукцию для своего производства. «Ивацевичдрев» работает с ведущими производителями мебели. Не с обычными покупателями, которые перерабатывают ламинированную древесно-стружечную плиту и делают дешевую мебель, а с брендами, например, с компанией Mr. Doors. Это компания, которая производит мебель класса люкс.
Кирилл Казаков:
Я как человек, знающий немного в маркетинге, скажу такую вещь: чем больше брендов вы называете в своей речи, тем дороже появляется ваш продукт. А для нас самое главное, чтобы было дешево и качественно. Имея на территории Беларуси энное количество производств мебели, покупая ее дешево, белорусские стройматериалы, но дешево. Хорошо, немного вкладываетесь в национальную рекламу, но если сравнивать вашу мебель, то она не очень сильно выигрывает в цене с теми же польскими аналогами. Я все понимаю, но вся масштабная работа, вложение разных брендов и технологий, к сожалению, не приводит к удешевлению.
Александр Щурко:
Я могу поспорить. На сегодня мебельное производство «Ивацевичдрев» в своем классе является самым дешевым на рынке.
Кирилл Казаков:
Вы говорите, что в своем классе, а тут класс должен быть один?
Александр Щурко:
В классе сегмента «средний минус».
Алена Сырова:
А цены у вас, может, тоже подались общей тенденции и упали?
Александр Щурко:
Да, цена на мебель как минимум сохранилась либо стала где-то еще дешевле из-за специальных акций, которые производятся. Более того, этому способствует и увеличение нашего производства. За последние два года «Ивацевичдрев» нарастил выпуск мебели в пять раз.
Кирилл Казаков:
Там же новый завод фактически построили.
Александр Щурко:
Да, там высокопроизводительные линии, которые производят по несколько тысяч партий шкафов в месяц. Это нормально для такого завода.
Кирилл Казаков:
Тогда давайте поговорим про финский опыт. Финляндия не особо использовала свою древесину, она все закупала, имея небольшой процент леса. Как вы говорили, один из возможных стимулов – это развитие кластеров, когда на тот же маркетинг, на рекламу, на продвижение не каждое предприятие, а несколько предприятий используют общий ресурс. Здесь, например, если бы то же предприятие «Ивацевичдрев» использовало кластерную систему (может быть, я как теоретик не прав), дешевле была бы продукция?
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
С моей точки зрения, да. Поэтому и объединяются. Например, в Европе 40 % всей рабочей силы находится в кластерах. Они разные, это не только по деревообработке, машиностроения и так далее. В США 60 % валового продукта создается в кластерах, то есть мир уже доказал, что это эффективная форма организации. То есть в кулак собираются, не каждое имеет маркетинговый отдел – специалист может быть на всю отрасль. Один маркетолог, но супер какой-то.
Алена Сырова:
То есть «Ивацевичдрев» и «Мостодрев» мы можем объединить?