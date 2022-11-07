Несколько лет назад Президент жёстко высказался про «Ивацевичдрев». Что изменилось на заводе за это время?

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Наверное, все жители нашей страны помнят те кадры, когда несколько лет назад глава государства совершал рейды и на «Борисовдрев», и на «Ивацевичдрев». Очень эмоционально тогда Президент высказывался, требовал, чтобы модернизация этих предприятий шла соразмерно тому, какое количество денег государство туда вкачивает. Прошло время. Александр Анатольевич, у нас к вам вопрос: действительно ли предприятие изменилось или воз и ныне там? Внешне картинка может быть совершенно другой, но мы сейчас про эффективность производства.

Александр Щурко, заместитель генерального директора ОАО «Ивацевичдрев»:

Конечно, предприятие изменилось в лучшую сторону. Сегодня «Ивацевичдрев» все знают. Теперь такой ситуации в компании вы не увидите. Все очень красиво. Я не знаю, есть ли у вас новые кадры. Кирилл Казаков, СТВ:

Есть, СТВ два года назад делало фильм про ваше предприятие, я лично был в магазине «Ивацевичдрев». Я не буду называть ваш нынешний бренд, об этом немножко по-другому поговорим, но магазин есть даже в торговом центре «Столица». Александр Щурко:

Да, но сегодня компанию «Ивацевичдрев» знают не только внутри страны как производителя ламинированных березно-стружечных плит, но еще и в Российской Федерации, сегодня нас знают и в Европе и до сих пор хотят купить нашу продукцию для своего производства. «Ивацевичдрев» работает с ведущими производителями мебели. Не с обычными покупателями, которые перерабатывают ламинированную древесно-стружечную плиту и делают дешевую мебель, а с брендами, например, с компанией Mr. Doors. Это компания, которая производит мебель класса люкс.

Кирилл Казаков:

Я как человек, знающий немного в маркетинге, скажу такую вещь: чем больше брендов вы называете в своей речи, тем дороже появляется ваш продукт. А для нас самое главное, чтобы было дешево и качественно. Имея на территории Беларуси энное количество производств мебели, покупая ее дешево, белорусские стройматериалы, но дешево. Хорошо, немного вкладываетесь в национальную рекламу, но если сравнивать вашу мебель, то она не очень сильно выигрывает в цене с теми же польскими аналогами. Я все понимаю, но вся масштабная работа, вложение разных брендов и технологий, к сожалению, не приводит к удешевлению. Александр Щурко:

Я могу поспорить. На сегодня мебельное производство «Ивацевичдрев» в своем классе является самым дешевым на рынке. Кирилл Казаков:

Вы говорите, что в своем классе, а тут класс должен быть один? Александр Щурко:

В классе сегмента «средний минус».

Алена Сырова:

А цены у вас, может, тоже подались общей тенденции и упали? Александр Щурко:

Да, цена на мебель как минимум сохранилась либо стала где-то еще дешевле из-за специальных акций, которые производятся. Более того, этому способствует и увеличение нашего производства. За последние два года «Ивацевичдрев» нарастил выпуск мебели в пять раз. Кирилл Казаков:

Там же новый завод фактически построили. Александр Щурко:

Да, там высокопроизводительные линии, которые производят по несколько тысяч партий шкафов в месяц. Это нормально для такого завода. Кирилл Казаков:

Тогда давайте поговорим про финский опыт. Финляндия не особо использовала свою древесину, она все закупала, имея небольшой процент леса. Как вы говорили, один из возможных стимулов – это развитие кластеров, когда на тот же маркетинг, на рекламу, на продвижение не каждое предприятие, а несколько предприятий используют общий ресурс. Здесь, например, если бы то же предприятие «Ивацевичдрев» использовало кластерную систему (может быть, я как теоретик не прав), дешевле была бы продукция?