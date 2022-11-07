Лукашенко о ВНС: чуть ли не мы хотим схватить и удерживать власть. Не во мне дело, сегодня дело в наших детях!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо голову в руки брать и думать, как жить дальше. ВНС – конечно, переборщили с обсуждением тут. Но тем не менее это все высветилось. Замыкаются: чуть ли не мы хотим схватить и удерживать власть. Я прежде всего и все остальные. Слушайте, не во мне дело. Я уже вот так наелся. Кто-то уже должен прийти и попробовать другой. Не в этом дело. Сегодня дело в наших детях. Надо оставить им нормальную страну. Как оно получится, народ должен видеть движуху. И исходить надо из того, что мы можем сделать и в экономике, и в политике. Можем мы продвинуться к народному вече, как мы его называем. Это же наша история, у нас шесть съездов этих всенародных, Всебелорусских народных собраний. Почему конституционным не сделать? Почему не усилить его роль? Почему не слушать там, на этом форуме людей? Не на улице, а лучше там.

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