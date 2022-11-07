«Африка, Европа, СНГ». В этих странах теперь не закупают белорусскую бумагу – какой выход нашли фабрики?

Кирилл Казаков, СТВ: Александр Николаевич, а скажите, пожалуйста, ваше предприятие старейшее у нас в стране. Мы называем – ровесники революции. И мы все выросли на том, что у меня в руке всегда была добрушская тетрадка с 1 по 11 класс. А сейчас вашу продукцию знают в Беларуси или где еще? Какие рынки вы смогли завоевать и насколько эта продукция конкурентоспособна за границей?

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу» .

Александр Мартынов, заместитель директора Добрушской бумажной фабрики «Герой труда»:

Вы правильно заметили, что для того, чтобы нас больше узнавали, нам помогает и новый продукт наш – картон. Как я уже сказал, до введения санкций в 35 стран мы отправляли картон – это Южная Америка, Северная Африка, Азия, Европа, страны СНГ. Сейчас, к сожалению, после введения санкций мы переориентировались на Россию, на страны Средней Азии, поэтому свой продукт мы представляем очень широко.

Кирилл Казаков:

А в связи с санкциями вам сложнее стало работать либо же вы подстроились под эту ситуацию?

Александр Мартынов:

Сказать, что было очень просто, – нет. Были проблемы в одно время с поставками кальция, с поставками проклеивающих реагентов, которые нам поставляли из Европы. Но мы быстро переориентировались на дружественные страны, в частности на Россию, на другие – не буду выдавать секрет. И сейчас нам поставляют сырье – вопросы решены.