Сформировать ответственное поведение. Почему ребёнку полезно побывать в центре безопасности МЧС?

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Наверное, не лишним будет сказать, что нужно говорить не только о безопасном поведении детей, но еще и ответственном. Потому что в период отдыха у детей притупляется это чувство ответственности, ответственного поведения в быту, на улице. Я хочу сказать, что на протяжении всего учебного года ребята посещают наш центр безопасности МЧС, где самые разнообразные ситуации представлены, таящие риски, которые могут привести к тяжелым, непоправимым последствиям. В период летних каникул точно так же центр продолжает работу. Организованные группы детей и просто родители с детьми посещают этот центр. Как раз там не только, в общем-то, дается возможность познакомиться с этими ситуациями, увидеть последствия страшные, пройти через какие-то испытания. В то же самое время, как говорят сами организаторы образовательных мероприятий, этот центр нужно посещать не единожды. Потому чтобы для того, чтобы сформировать это ответственное поведение на разных этапах, для того, чтобы какие-то эти навыки стали привычкой и вошли навсегда в твою жизнь. Естественно, родители должны быть примером всегда и свое поведение, свои эти установки транслировать детям.

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