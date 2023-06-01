«Полны эмоций и впечатлений». Чем интересен детям отдых в школьных лагерях?

1 июня во многих странах мира отмечают Международный день защиты детей. Начало лета дети воспринимают с восторгом, а взрослые с некоторой озабоченностью – первый день каникул. О том, как летом организовать досуг ребенка и чем его занять, сделав этот отдых безопасным, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Какое количество школьных лагерей будет организовано в Минске? Может быть, наши гости как-то цифру приведут?

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Более 600 лагерей с дневным пребыванием планируется к открытию в этот летний оздоровительный период. Я хочу сказать, что это востребованная форма отдыха с учетом своей бюджетной составляющей и тех программ, которые сегодня предлагаются. Ребята не только младшего школьного возраста спешат в эти лагеря, но и ребята средней и старшей возрастной группы. Потому что с учетом тех программ, которые предлагаются ребятам, как раз организуется тот самый развивающий досуг в рамках работы лагеря с дневным пребыванием. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я как мать, у которой круглогодично дети посещают школьный лагерь, абсолютно с вами согласна. Потому что за ту символическую плату, которую платят родители за пребывание ребенка – там пятиразовое питание, они спектакли ставят, на экскурсии какие-то ездят. У них весь день расписан, они после этого школьного лагеря полны эмоций и впечатлений. Поэтому я уверена, что этот вид летнего отдыха для детей будет, безусловно, востребован. Всем ли хватит места?

Анна Рысевец:

Я хочу сказать, что максимально информировались родители. С 1-го числа массово открылись наши лагеря с дневным пребыванием. Они будут работать на протяжении всего летнего периода. То есть в трехсменном режиме будут работать лагеря. С учетом того, чтобы это было комфортно самим воспитанникам, для того, чтобы обеспечить пункты работы питания, была определена дислокация лагерей. Сегодня, конечно же, заранее были разработаны программы. Программы разрабатывались с учетом тематики Года мира и созидания. Конечно же, в рамках предлагаемых мероприятий – это досуговые, культурно-зрелищные мероприятия, конечно, экскурсионные программы. Опять же говорю, что все программы разрабатываются с учетом возраста детей для того, чтобы ребятам действительно было интересно в период нахождения в лагере. Конечно же, это период, когда наши ребята, которые очень серьезно работают по освоению каких-то предметных дисциплин – есть лагеря, которые дополнительно работают по образовательным программам, то есть это лингвистические и лагеря по каким-то предметным. Рассматривают их как раз как этап подготовки к олимпиадам по учебным предметам. Я хочу сказать, что к работе таких лагерей привлекаются не только наши педагоги учреждения общего среднего образования, но и преподаватели учреждений высшего образования. Это позволяет ребятам действительно очень серьезно проработать какие-то учебные дисциплины.