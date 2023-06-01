Укрепить здоровье и восстановиться после учебного года. Как ребёнку провести лето?

1 июня во многих странах мира отмечают Международный день защиты детей. Начало лета дети воспринимают с восторгом, а взрослые с некоторой озабоченностью – первый день каникул. О том, как летом организовать досуг ребенка и чем его занять, сделав этот отдых безопасным, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как вы считаете, в идеале как должны сегодня современные дети проводить каникулы?