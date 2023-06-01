Укрепить здоровье и восстановиться после учебного года. Как ребёнку провести лето?

1 июня во многих странах мира отмечают Международный день защиты детей. Начало лета дети воспринимают с восторгом, а взрослые с некоторой озабоченностью – первый день каникул. О том, как летом организовать досуг ребенка и чем его занять, сделав этот отдых безопасным, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как вы считаете, в идеале как должны сегодня современные дети проводить каникулы?
Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Во-первых, я не ошибусь, если скажу, что к планированию отдыха нужно подходить глубоко индивидуально. Понятно, что каникулы для того и даются, чтобы ребенок укрепил здоровье, восстановился после учебного года. Конечно, очень важно, чтобы время отдыха было наполнено яркими впечатлениями, чтобы отдых был разнообразным и развивающим. Поэтому те формы, которые сегодня предлагаются, в первую очередь доводятся до сведения родителей, законных представителей несовершеннолетних. Они как раз позволяют сделать выбор и дополнить те домашние какие-то предложения, которые сегодня есть, безусловно, в каждой семье для того, чтобы действительно, повторюсь, отдых был разнообразным, ярким, содержательным и развивающим.