Аксюта: Смольская была одним из двух людей в шоу-бизнесе, которые были готовы прийти на помощь

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Сегодня вспоминаем телеведущую, певицу, нашу коллегу Ирину Смольскую. В 90-е годы она была лицом белорусского телевидения, ей доверяли абсолютно любые проекты, в том числе официальные концерты. Она также вела выпуски новостей. Но последние 15 лет, даже больше, она своим вторым домом считала телеканал СТВ и вела огромное количество интересных и важных для канала проектов. Это «Хит-момент», «Афиша», «Золотая коллекция белорусской эстрады», новости, «Минщина». Последний проект – «Плюс-минус», погода на неделю.