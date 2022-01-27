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Аксюта: Смольская была одним из двух людей в шоу-бизнесе, которые были готовы прийти на помощь

27 января 2022 14:02
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Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Сегодня вспоминаем телеведущую, певицу, нашу коллегу Ирину Смольскую. В 90-е годы она была лицом белорусского телевидения, ей доверяли абсолютно любые проекты, в том числе официальные концерты. Она также вела выпуски новостей. Но последние 15 лет, даже больше, она своим вторым домом считала телеканал СТВ и вела огромное количество интересных и важных для канала проектов. Это «Хит-момент», «Афиша», «Золотая коллекция белорусской эстрады», новости, «Минщина». Последний проект – «Плюс-минус», погода на неделю.

Аксюта: Смольская была одним из двух людей в шоу-бизнесе, которые были готовы прийти на помощь-1

«Сломать Ирину было сложно». Аксюта рассказал о характере певицы Смольской. Читайте здесь.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Но на экране – это одна жизнь, а вот за кадром… Мы вспоминаем об Ирине как о человеке. Игорь, вы говорили, что если ночью нужна помощь, можно было позвонить Ухтинскому и Смольской.

Аксюта: Смольская была одним из двух людей в шоу-бизнесе, которые были готовы прийти на помощь-4

Игорь Аксюта, певец, композитор:
Только два человека из шоу-бизнеса. Они приедут.

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# Некролог # общество # Ирина Смольская # Игорь Аксюта # Алена Родовская # Екатерина Забенько # Фотофакт

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