Чтобы каждый отдавал себе отчёт в решении. Диалоговая площадка обсуждения проекта Конституции прошла в МГЛУ

Олег Аврутин, депутат Мингорсовета:

Сегодня страна живет процессом обсуждения проекта Конституции, которые вынесен на всенародный референдум. Чтобы он действительно получился всенародным, нужно, чтобы весь народ был вовлечен в процесс его обсуждения. Чтобы не было какого-то такого голосования – я «за» или я «против». Чтобы каждый отдавал себе отчет, почему он принимает то или иное решение. Поэтому и задача пообщаться с людьми, услышать какие-то вопросы, где-то разъяснить, а где-то, может быть, и прислушаться к каким-то мнениям.