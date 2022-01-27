Чтобы каждый отдавал себе отчёт в решении. Диалоговая площадка обсуждения проекта Конституции прошла в МГЛУ
Новости Беларуси. В Минске продолжают обсуждать проект изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Диалоговая площадка по поправкам в Основной закон страны прошла на базе Минского государственного лингвистического университета.
Перед активом МГЛУ выступили депутаты Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси. На встрече рассмотрели ряд положений проекта. Среди тем – роль Всебелорусского народного собрания, патриотическое воспитание молодежи, важность сохранения традиционного брака. Затронули и вопросы строительства новых учреждений образования и развития здравоохранения.
Олег Аврутин, депутат Мингорсовета:
Сегодня страна живет процессом обсуждения проекта Конституции, которые вынесен на всенародный референдум. Чтобы он действительно получился всенародным, нужно, чтобы весь народ был вовлечен в процесс его обсуждения. Чтобы не было какого-то такого голосования – я «за» или я «против». Чтобы каждый отдавал себе отчет, почему он принимает то или иное решение. Поэтому и задача пообщаться с людьми, услышать какие-то вопросы, где-то разъяснить, а где-то, может быть, и прислушаться к каким-то мнениям.
Для разъяснений новаций Основного закона страны проходят встречи в трудовых коллективах, организованы общественные приемные и горячие телефонные линии.