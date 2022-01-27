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«Эту девочку не трогать». Сёстры Груздевы о том, как Лукашенко вступился за Смольскую

27 января 2022 11:09
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Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».

Валентина Груздева, певица:
Вы знаете, когда мы были на том концерте, мы поняли, что поддержка эмоциональная ей нужна была. Вот представляете, мы едем на концерт, и мы разговорились так, что нам открывала самое личное. И она рассказала нам про один случай. В начале своей карьеры она вела очень большое государственное мероприятие. Я думаю, что многие об этом знают случае. Я не помню, кто был ее соведущий. И она допустила на этом мероприятии ошибку.

«Эту девочку не трогать». Сёстры Груздевы о том, как Лукашенко вступился за Смольскую-1

Александра Груздева, певица:
Такую, за которую не прощают.

Валентина Груздева:
В то время могли снять ведущего, и он просто в никуда ушел бы. Но Александр Григорьевич Лукашенко сказал: «Эту девочку и этого мальчика не трогать. Это дети».

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# Некролог # общество # Ирина Смольская # Александр Лукашенко # Валентина Груздева # Александра Груздева # Фотофакт

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