«Эту девочку не трогать». Сёстры Груздевы о том, как Лукашенко вступился за Смольскую

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».

Валентина Груздева, певица:

Вы знаете, когда мы были на том концерте, мы поняли, что поддержка эмоциональная ей нужна была. Вот представляете, мы едем на концерт, и мы разговорились так, что нам открывала самое личное. И она рассказала нам про один случай. В начале своей карьеры она вела очень большое государственное мероприятие. Я думаю, что многие об этом знают случае. Я не помню, кто был ее соведущий. И она допустила на этом мероприятии ошибку.