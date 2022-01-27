Эйсмонт: на Послание приглашено очень много людей, и Президент дал согласие ответить на вопросы участников

Новости Беларуси. 28 января Александр Лукашенко обратится к белорусскому народу и парламенту. В преддверие референдума по изменениям в Конституцию это событие имеет особое значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что выступление Президента во Дворце Республики завтра заслушают 2,5 тысячи человек. Как рассказала пресс-секретарь главы государства, состав участников расширили, исходя из просьб, которые звучали во время поездок Президента по регионам. Традиционно в своем обращении к белорусам глава государства анализирует ситуацию в стране и мире и озвучивает пути развития страны на ближайшее время.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

На Послание Президента народу и Национальному собранию приглашен широкий круг участников – более 2,5 тысяч человек. Я напомню, это была инициатива, которую озвучили в регионах во время работы Президента в регионах, которую глава государства, конечно же, поддержал. В итоге базовый сценарий мероприятия был определен следующий: центральная часть – это, конечно, само Послание Президента, а затем концерт как подарок для всех приглашенных. Но есть еще один важный момент. С учетом того, что приглашено действительно очень много людей и все они люди активные, глава государства дал согласие ответить на вопросы, которые, возможно, будут у участников этой встречи. Все это будет транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио.