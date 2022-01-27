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Эйсмонт: на Послание приглашено очень много людей, и Президент дал согласие ответить на вопросы участников

27 января 2022 13:40
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Новости Беларуси. 28 января Александр Лукашенко обратится к белорусскому народу и парламенту. В преддверие референдума по изменениям в Конституцию это событие имеет особое значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эйсмонт: на Послание приглашено очень много людей, и Президент дал согласие ответить на вопросы участников-1

Ожидается, что выступление Президента во Дворце Республики завтра заслушают 2,5 тысячи человек. Как рассказала пресс-секретарь главы государства, состав участников расширили, исходя из просьб, которые звучали во время поездок Президента по регионам.

Традиционно в своем обращении к белорусам глава государства анализирует ситуацию в стране и мире и озвучивает пути развития страны на ближайшее время.

Эйсмонт: на Послание приглашено очень много людей, и Президент дал согласие ответить на вопросы участников-4

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
На Послание Президента народу и Национальному собранию приглашен широкий круг участников – более 2,5 тысяч человек. Я напомню, это была инициатива, которую озвучили в регионах во время работы Президента в регионах, которую глава государства, конечно же, поддержал. В итоге базовый сценарий мероприятия был определен следующий: центральная часть – это, конечно, само Послание Президента, а затем концерт как подарок для всех приглашенных. Но есть еще один важный момент. С учетом того, что приглашено действительно очень много людей и все они люди активные, глава государства дал согласие ответить на вопросы, которые, возможно, будут у участников этой встречи. Все это будет транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио.

Эйсмонт: на Послание приглашено очень много людей, и Президент дал согласие ответить на вопросы участников-7

Само же послание Президента нашей страны можно будет смотреть и слушать в эфире всех государственных СМИ. Телеканал СТВ будет транслировать это важнейшее для белорусов событие.

Также можно увидеть полную версию Послания на нашем YouTube-канале.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Наталья Эйсмонт # Фотофакт

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