«Ну, так к чему этот сон?» Сёстры Груздевы рассказали о мистической истории из жизни Ирины Смольской

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Многие сегодня говорят уже о том, что если вспоминать какие-то фразы, намеки Ирины, то какие-то разговоры о смерти немножечко сквозили. То есть она говорила о том, что любит жить, но при этом какие-то моменты подсказывали, что вполне возможно, что жизнь ее оборвется.

Оксана Цюпак, двоюродная сестра Ирины Смольской:

Да нет, мне кажется, этого не было никогда. Просто она немножко верила в мистику, может быть. Всегда говорила, что сцена её любит. Какой была Ирина Смольская? Подробнее здесь. Александра Груздева, певица:

Мы тоже люди, связанные с мистикой, у нас в жизни очень много всего происходит, об этом можно писать целую книгу. Но здесь уместно сказать о том, что, когда мы поехали на концерт с Игорем Аксютой, мы ездили не на один концерт, однажды она к нам подходит и говорит…

Валентина Груздева, певица:

Мы были в гримерке, переодевались и стали рассказывать сны. Нам снятся вещие сны, зачастую они сбываются. Мы рассказываем ей, и вдруг она так смотрит на нас и говорит: «Девочки, а можно я вам расскажу один сон?» «Да, рассказывайте». Я не помню, тогда что она сказала, «рассказывала», «не рассказывала», я была бы очень благодарна людям, которым она рассказала этот сон». Что-то меня как-то так поразило. И она говорит: «Девочки, снится мне сон. Дворец офицеров, все высокопоставленные люди собрались на мероприятия. Я, очень нарядно одетая, иду туда. Прохожу – много цветов, люди общаются, и вижу, что это похороны».

Александра Груздева:

Женщины какой-то. И что лежит она в красивом платье, а лица она не видит. Валентина Груздева:

И она говорит: «Я вот так вот хожу, хожу, пытаюсь с кем-то здороваться, и на меня как-то внимания никто не обращает. Я думаю: «Почему? Ну, я же такая красивая, почему никто не меня не смотрит». Вот она подходит к… смотрит и говорит: «Я вижу, что это я». Она когда мне это рассказывала, знаете, какой-то такой холодок. И она говорит: «Девочки, вы же умеете расшифровывать сны». И заметила она еще одну эту вещь. Александра Груздева:

Что в этом сне ей было 50 лет. Она почему-то говорила эту фразу. И когда мы были на концерте, она так говорила: «Ай, мне до 50. Я знаю, что я до 50». Она неоднократно это говорила.

Валентина Груздева:

Просто, когда она ехала на концерт, она много курила. Мы говорили: «Ирина, что это такое. Мы за здоровый образ жизни, курить нельзя. Вы красивая женщина». И она говорит: «Ну, так к чему этот сон?» Я говорю: «Может быть, к чему-то хорошему. А может быть, сон-предупреждение, что что-то надо в себе, возможно, поменять». Александра Груздева:

Ей даже возраст свыше был указан – 50. Валентина Груздева:

И когда мне сестра это сказала, это было 10 лет назад. 10 лет назад был этот концерт.

Владимир Ухтинский, певец, близкий друг:

И, что странно, не какой-нибудь дворец, не какой-нибудь зал, а именно Дом офицеров. Именно в Доме офицеров есть внизу погребальный зал, где отпевают людей. Единственный – это Дом офицеров. Она же не сказала «там какой-то», она сказала «Дом офицеров». Валентина Груздева:

Она просто к нам обращалась, очень пыталась его расшифровать. Но когда она мне рассказывала, вот это чувство, какой-то холодок. И мы к этому сну с Сашей на протяжении 10 лет возвращались. Несколько лет пройдет – мы возвращаемся. Потому что мы всегда расшифровываем: нам кто-то приснится – зачастую это вещие сны. Я говорю: «Ну к чему, как?» Если бы можно было предупредить… Но мы ей тогда сказали, что надо обратить внимание (может быть, какая-то болезнь) на здоровье свое.

Александра Груздева:

И она потом еще в шутку как-то так говорила: «Ай, ну я до 50 доживу. Я молодой, я до 50». Екатерина Забенько:

Когда прощание с Ириной Смольской было в храме, многие, кто были на похоронах, говорили, что, когда выносили ее из храма, сменилось три или четыре стихии. Это был ветер, ураган, сильный дождь, потом какой-то еще снег пошел. Но когда ее несли, погода просто стихла. И говорили о том, что хоронят ведущую прогноза погоды. Это в подтверждение того, что мистика с ней в каких-то моментах в жизни сочеталась. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вы столько лет вместе. Замечали, что она предчувствовала какие-то моменты, хорошие или плохие?

Владимир Ухтинский, певец, близкий друг:

Когда мы с ней, она ничего не замечала. Ей было весело, ни о каких мистиках, ни о каких гробах, цветах мы не говорили. Мы говорили – вот, сидим – Игорь, я, она сидим и говорим о песнях, о том, какой концерт должен пройти, где он должен пройти, что мы еще запишем, как мы скажем. А вот мистики такой с ней у меня лично не было. Алена Родовская:

Данила, вы с ней довольно откровенно общались перед ее смертью. Замечали что-нибудь?