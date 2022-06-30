Семеняко: «Депутаты в первую очередь решили обновить законодательство, которое регламентирует работу парламента»

Об этом шла речь на закрытии восьмой сессии Палаты представителей.

Новости Беларуси. Парламентарии завершают разработку проекта закона «О Всебелорусском народном собрании», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что ряд нововведений, которые рассмотрели депутаты, коснулись перераспределения полномочий между Президентом, Национальным и Всебелорусским народным собраниями. В основе предлагаемых изменений – практика работы палат парламента и новый виток в их деятельности.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Депутаты в первую очередь решили обновить законодательство, которое регламентирует работу парламента. Среди новаций, которые предлагаются, – это те нормы, которые непосредственно проистекают из законов. Они касаются порядка формирования Палаты представителей и Национального собрания, порядка роспуска, избрания нового состава и так далее.

Как заключили парламентарии, предлагаемые новации коренных изменений в действующее законодательство не вносят.