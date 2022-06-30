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Семеняко: «Депутаты в первую очередь решили обновить законодательство, которое регламентирует работу парламента»

30 июня 2022 19:38
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Новости Беларуси. Парламентарии завершают разработку проекта закона «О Всебелорусском народном собрании», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом шла речь на закрытии восьмой сессии Палаты представителей.

Семеняко: «Депутаты в первую очередь решили обновить законодательство, которое регламентирует работу парламента»-1

Известно, что ряд нововведений, которые рассмотрели депутаты, коснулись перераспределения полномочий между Президентом, Национальным и Всебелорусским народным собраниями. В основе предлагаемых изменений – практика работы палат парламента и новый виток в их деятельности.

Семеняко: «Депутаты в первую очередь решили обновить законодательство, которое регламентирует работу парламента»-4

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Депутаты в первую очередь решили обновить законодательство, которое регламентирует работу парламента. Среди новаций, которые предлагаются, – это те нормы, которые непосредственно проистекают из законов. Они касаются порядка формирования Палаты представителей и Национального собрания, порядка роспуска, избрания нового состава и так далее.

Как заключили парламентарии, предлагаемые новации коренных изменений в действующее законодательство не вносят.

Виктор Свилло подробно рассказал о четырех группах корректив в проекте. Читайте здесь.

# Закон # общество # Валентин Семеняко # Фотофакт

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