Новости Беларуси. Фундамент железного занавеса между Союзным государством Беларуси и России и Западными странами уже на этапе строительства. Об этом 30 июня заявил глава внешнеполитического ведомства нашей страны Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Когда были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики, Евросоюз, вместо того, чтобы добиваться соблюдения им же самим подготовленных договоренностей между президентом Януковичем и оппозицией, просто встал на сторону ультранационалистического, неонацистского по своей сути режима, который тут же провозгласил задачу борьбы с русским языком, да и с русской культурой. И все последующие годы и режим Порошенко, и режим Зеленского доказывают верность Киева именно этой установке.