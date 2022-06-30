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Сергей Лавров: когда были провозглашены ДНР и ЛНР, ЕС просто встал на сторону ультранационалистического режима

30 июня 2022 19:34
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Новости Беларуси. Фундамент железного занавеса между Союзным государством Беларуси и России и Западными странами уже на этапе строительства. Об этом 30 июня заявил глава внешнеполитического ведомства нашей страны Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сергей Лавров: когда были провозглашены ДНР и ЛНР, ЕС просто встал на сторону ультранационалистического режима-1

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:  
Когда были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики, Евросоюз, вместо того, чтобы добиваться соблюдения им же самим подготовленных договоренностей между президентом Януковичем и оппозицией, просто встал на сторону ультранационалистического, неонацистского по своей сути режима, который тут же провозгласил задачу борьбы с русским языком, да и с русской культурой. И все последующие годы и режим Порошенко, и режим Зеленского доказывают верность Киева именно этой установке.  

Владимир Макей: «Железный занавес сегодня воздвигается уже самими западниками». Читайте здесь.  

# Международная политика # общество # Сергей Лавров # Виктор Янукович # Петр Порошенко # Владимир Зеленский # Фотофакт

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