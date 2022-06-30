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Завершается разработка проекта «О Всебелоруском собрании». Виктор Свилло рассказал о четырёх группах изменений в законе

30 июня 2022 19:37
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Новости Беларуси. Парламентарии завершают разработку проекта закона «О Всебелорусском народном собрании», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом шла речь на закрытии восьмой сессии Палаты представителей.

Завершается разработка проекта «О Всебелоруском собрании». Виктор Свилло рассказал о четырёх группах изменений в законе-1

В первом чтении был принят законопроект о статусе депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Беларусь. Новации, которые вносятся в действующий закон, специалисты делят на четыре основные группы.

Чего, а главное, кого коснутся нововведения в первую очередь? Подробности здесь.

Завершается разработка проекта «О Всебелоруском собрании». Виктор Свилло рассказал о четырёх группах изменений в законе-4

Виктор Свилло, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Все изменения, которые вносятся в этот действующий закон, можно сгруппировать в четыре основные группы. Первая большая группа – это те изменения, которые будут приниматься в соответствии с изменением Конституции, которую на референдуме 28 февраля мы с вами приняли. Вторая большая группа изменений касается приведения норм действующего закона в соответствии с иными нормами действующего законодательства. Третья большая группа изменений – правоприменительной практики, то есть те изменения, применимые к нашей депутатской и сенаторской деятельности. И четвертую группу изменений традиционно можно отнести к нормотворческой технике.

Как заключили парламентарии, предлагаемые новации коренных изменений в действующее законодательство не вносят.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Виктор Свилло # Фотофакт

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