Завершается разработка проекта «О Всебелоруском собрании». Виктор Свилло рассказал о четырёх группах изменений в законе

Чего, а главное, кого коснутся нововведения в первую очередь? Подробности здесь .

В первом чтении был принят законопроект о статусе депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Беларусь. Новации, которые вносятся в действующий закон, специалисты делят на четыре основные группы.

Виктор Свилло, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все изменения, которые вносятся в этот действующий закон, можно сгруппировать в четыре основные группы. Первая большая группа – это те изменения, которые будут приниматься в соответствии с изменением Конституции, которую на референдуме 28 февраля мы с вами приняли. Вторая большая группа изменений касается приведения норм действующего закона в соответствии с иными нормами действующего законодательства. Третья большая группа изменений – правоприменительной практики, то есть те изменения, применимые к нашей депутатской и сенаторской деятельности. И четвертую группу изменений традиционно можно отнести к нормотворческой технике.

Как заключили парламентарии, предлагаемые новации коренных изменений в действующее законодательство не вносят.