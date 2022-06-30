От медицины до космоса. Какие разработки можно увидеть на выставке в Гродно?

Новости Беларуси. Сумма заключенных контрактов на IX Форуме регионов Беларуси и России составит около 65 миллиардов российских рублей. Около 70 % из них – на продукцию машиностроения, лифтовое оборудование и товары других предприятий тяжелой промышленности. Пищевая промышленность в портфеле контрактов занимает около 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На деловом совете организована выставка разработок белорусских научно-технических институтов и технопарков. Представлены изобретения для различных сфер жизни: от медицины до космоса. Предлагаю увидеть их своими глазами.

Петр Балтрукович, директор Белорусского института системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы:

Это очень хороший на тот период времени спутник, космическая система. Она имеет как орбитальную, так и наземную часть. И белорусская, и российская стороны много сил и энергии приложили для того, чтобы приготовить данный спутник. Разрешающая способность данного спутника составляет 2,1 метра.