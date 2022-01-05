Прямой эфир

«Предлагали вопросы, связанные с исторической памятью». В Борисове обсудили проект новой Конституции

05 января 2022 19:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Изменения и дополнения в Конституцию нужны для простых белорусов. Обновленный главный закон страны определит гарантии развития общества минимум на десятилетие вперед. Об этом заявили в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Предлагали вопросы, связанные с исторической памятью». В Борисове обсудили проект новой Конституции-1

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
32-1 новая появится статья. Это статья, которая гарантирует молодому поколению наших граждан право на духовное, нравственное, физическое, культурное развитие. Это определенные гарантии для молодого поколения. Но я бы хотел сказать, что много молодых людей предлагали вопросы, связанные с исторической памятью. Мы видим, эти нормы есть в проекте Основного закона. Нормы, которые касаются государственного строя нашего. То есть молодежь активно включена в этот процесс конституционного законотворчества и сейчас (на стадии обсуждения) и, я уверен, проявит свою активность, придя на референдум.  

«Предлагали вопросы, связанные с исторической памятью». В Борисове обсудили проект новой Конституции-4

Сам же проект «В режиме правды» становится все более популярным в регионах Минской области. Такие политические форумы уже прошли в Марьиной Горке и Дзержинске.  

# Конституция # общество # Егор Макаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пожилым людям важно знать, что они нужны, не забыты. Как избежать конфликтов в семье и сделать отношения более гармоничными?
05 января 2022 19:26

Пожилым людям важно знать, что они нужны, не забыты. Как избежать конфликтов в семье и сделать отношения более гармоничными?

Почти 100 тысячам белорусов оказывают помощь на дому. Кто сегодня работает в соцзащите и сколько им платят?
05 января 2022 17:49

Почти 100 тысячам белорусов оказывают помощь на дому. Кто сегодня работает в соцзащите и сколько им платят?

Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов во время Великой Отечественной
05 января 2022 16:51

Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов во время Великой Отечественной