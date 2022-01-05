«Предлагали вопросы, связанные с исторической памятью». В Борисове обсудили проект новой Конституции

Новости Беларуси. Изменения и дополнения в Конституцию нужны для простых белорусов. Обновленный главный закон страны определит гарантии развития общества минимум на десятилетие вперед. Об этом заявили в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

32-1 новая появится статья. Это статья, которая гарантирует молодому поколению наших граждан право на духовное, нравственное, физическое, культурное развитие. Это определенные гарантии для молодого поколения. Но я бы хотел сказать, что много молодых людей предлагали вопросы, связанные с исторической памятью. Мы видим, эти нормы есть в проекте Основного закона. Нормы, которые касаются государственного строя нашего. То есть молодежь активно включена в этот процесс конституционного законотворчества и сейчас (на стадии обсуждения) и, я уверен, проявит свою активность, придя на референдум.