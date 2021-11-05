Сергей Ковальчук: если выстроена система подготовки с детского спорта, тогда спортсмен дальше развивается правильно

Новости Беларуси. Новый современный спорткомплекс с двумя бассейнами, банным комплексом и спортивным залом открыли в Иваново, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он поистине стал долгожданным. На открытии собрались практически все жители города.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Основа закладывается в детском спорте, и если правильно выстроена система подготовки именно с детского спорта, тогда спортсмен дальше развивается правильно. Поэтому очень важно, чтобы именно основа, фундамент в спорте был заложен правильно. Строительство таких объектов, которые мы сегодня посещаем, должно этому благоприятствовать.