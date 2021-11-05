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Сергей Ковальчук: если выстроена система подготовки с детского спорта, тогда спортсмен дальше развивается правильно

05 ноября 2021 13:25
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Новости Беларуси. Новый современный спорткомплекс с двумя бассейнами, банным комплексом и спортивным залом открыли в Иваново, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он поистине стал долгожданным. На открытии собрались практически все жители города.  

Сергей Ковальчук: если выстроена система подготовки с детского спорта, тогда спортсмен дальше развивается правильно-1

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:   
Основа закладывается в детском спорте, и если правильно выстроена система подготовки именно с детского спорта, тогда спортсмен дальше развивается правильно. Поэтому очень важно, чтобы именно основа, фундамент в спорте был заложен правильно. Строительство таких объектов, которые мы сегодня посещаем, должно этому благоприятствовать.  

«Уже записали ребёнка на плавание». Что говорят жители Иваново, в котором открыли новый спорткомплекс – читайте здесь.

# Государственная политика в области спорта # общество # Геннадий Теребей # Диана Пташец # Юрий Шулейко # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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