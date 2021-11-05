Наталья Кочанова: приоритет на молодёжь, на семьи, воспитывающие детей, был, есть и остаётся

Новости Беларуси. На территории жилого комплекса «Минск-Мир» 5 ноября открыли детский сад, который уже претендует на звание лучшего в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На территории жилого комплекса «Минск-Мир» 5 ноября открыли детский сад, который уже претендует на звание лучшего в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам председателя Совета Республики Натальи Кочановой, которая приехала на открытие, здесь созданы идеальные условия для развития детей. Для прогулок построена большая современная площадка, а в игровых комнатах просторно и уютно.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вот то, что мы видим – ввод в эксплуатацию таких объектов, где созданы великолепные условия. Это детское дошкольное учреждение будет работать не только на то, чтобы воспитывать ребят дошкольного возраста, но и будет работать в целом на микрорайон. Потому что есть бассейн, здесь будут оказываться услуги для других деток, которые не посещают это дошкольное учреждение вместе с родителями. Приоритет на детей, на молодежь, на семьи, воспитывающие детей, был, есть и остается.
Ясли-сад уже полностью укомплектованы: 12 групп, 230 детей. Причем, если появится такая необходимость, то найдутся и дополнительные места. Конечно же, с учетом всех санитарно-гигиенических норм.