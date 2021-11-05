Наталья Кочанова: приоритет на молодёжь, на семьи, воспитывающие детей, был, есть и остаётся

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вот то, что мы видим – ввод в эксплуатацию таких объектов, где созданы великолепные условия. Это детское дошкольное учреждение будет работать не только на то, чтобы воспитывать ребят дошкольного возраста, но и будет работать в целом на микрорайон. Потому что есть бассейн, здесь будут оказываться услуги для других деток, которые не посещают это дошкольное учреждение вместе с родителями. Приоритет на детей, на молодежь, на семьи, воспитывающие детей, был, есть и остается.