Анатолий Исаченко: приобщать молодёжь к труду – это не то, что важно, а даже сверхважно
Новости Беларуси. Система профтехобразования Беларуси готовит высококлассных специалистов, востребованных на отечественных предприятиях. Об этом во время посещения завода «БЕЛДЖИ» заявил заместитель председателя Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По инициативе Анатолия Исаченко для учащихся Марьиногорского аграрно-технического колледжа 5 ноября организовали экскурсию по производственным цехам предприятия. И это стало попыткой разрушить стереотипы в молодежной среде, касающиеся работы на заводах. И эффективнее всего это получается сделать на живых примерах.
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вообще, приобщать молодежь к труду, проводить своего рода профориентацию, показывать лучшие производства нашей страны – это не то, что важно, а даже сверхважно. Мы говорим о том, что есть в нашей стране, показываем наши достижения. Это не только профориентация, но своего рода и патриотическое воспитание. Нам есть чем гордиться. И чего мы это должны скрывать или даже неким образом стесняться? Сделано достойное предприятие, оно работает, окупаемо, производится хороший автомобиль, который продается как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому, конечно, ребятам надо показывать.
Этот завод выбрали для экскурсии неслучайно. Сегодня это яркий пример современного производства, где многие процессы автоматизированы, а для работников созданы максимально комфортные условия. Это повод задуматься для тех, кто получает образование. Молодежь с высоким уровнем знаний и навыков ждут на самых на различных предприятиях, в том числе и на «БЕЛДЖИ».