Анатолий Исаченко: приобщать молодёжь к труду – это не то, что важно, а даже сверхважно

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вообще, приобщать молодежь к труду, проводить своего рода профориентацию, показывать лучшие производства нашей страны – это не то, что важно, а даже сверхважно. Мы говорим о том, что есть в нашей стране, показываем наши достижения. Это не только профориентация, но своего рода и патриотическое воспитание. Нам есть чем гордиться. И чего мы это должны скрывать или даже неким образом стесняться? Сделано достойное предприятие, оно работает, окупаемо, производится хороший автомобиль, который продается как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому, конечно, ребятам надо показывать.