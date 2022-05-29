«Ростсельмаш» столкнулся с большими трудностями. Какой выход нашли и при чём тут Беларусь?

Новости Беларуси. О полном импортозамещении здесь задумались еще 10 лет назад. И сегодня Гомельский завод литья и нормалей выпускает полный спектр комплектующих для сельскохозяйственной техники, здесь все свое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. О полном импортозамещении здесь задумались еще 10 лет назад. И сегодня Гомельский завод литья и нормалей выпускает полный спектр комплектующих для сельскохозяйственной техники, здесь все свое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Константин Герцев, корреспондент:
За моей спиной 9-метровая зерновая жатка, которая на днях отправится в Россию, а справа от меня 7-метровая, которая уже готовится к отгрузке в Казахстан.
В санкционных реалиях белорусское импортозамещение может стать рукой помощи российским агрогигантам. «Ростсельмаш» – один из крупнейших мировых производителей сельхозтехники – оказался на грани остановки. Практически половину комплектующих закупали в Европе. На неделе делегация из Ростова-на-Дону посетила Гомель. Предмет разговора – поставка зерновых жаток для 6 000 комбайнов.
Олег Несчастный, начальник департамента предприятия «Ростсельмаш»:
Комбайновый завод столкнулся с большими трудностями, которые нас заставили очень быстро искать выходы из этого положения. Очень много белорусской продукции на полях России ездит, едешь по России и наблюдаешь. Есть «Полесье», очень много по полям ходит. Я думаю, что все у нас получится и будем полностью сотрудничать.
Директор Гомельского завода литья и нормалей о санкциях: «Наша техника стала еще более востребованной». Читайте здесь.