«Ростсельмаш» столкнулся с большими трудностями. Какой выход нашли и при чём тут Беларусь?

Новости Беларуси. О полном импортозамещении здесь задумались еще 10 лет назад. И сегодня Гомельский завод литья и нормалей выпускает полный спектр комплектующих для сельскохозяйственной техники, здесь все свое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

За моей спиной 9-метровая зерновая жатка, которая на днях отправится в Россию, а справа от меня 7-метровая, которая уже готовится к отгрузке в Казахстан.

В санкционных реалиях белорусское импортозамещение может стать рукой помощи российским агрогигантам. «Ростсельмаш» – один из крупнейших мировых производителей сельхозтехники – оказался на грани остановки. Практически половину комплектующих закупали в Европе. На неделе делегация из Ростова-на-Дону посетила Гомель. Предмет разговора – поставка зерновых жаток для 6 000 комбайнов.