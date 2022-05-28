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Сергей Клишевич: «Если мы не будем готовить своих политиков, их обязательно подготовят другие»

28 мая 2022 10:34
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Новости Беларуси. Лига коммунистической молодежи предлагает учредить новый государственный праздник – День партизан и подпольщиков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая идея прозвучала во время I Форума патриотической молодежи, который прошел в Гомеле.

Сергей Клишевич: «Если мы не будем готовить своих политиков, их обязательно подготовят другие»-1

Молодежи и учащимся подробно объясняют суть текущих процессов в мире на конкретных примерах и развенчивают фейки. Так в обществе растут политическая грамотность и умение фильтровать информацию.

Сергей Клишевич: «Если мы не будем готовить своих политиков, их обязательно подготовят другие»-4

Сергей Клишевич, председатель Лиги коммунистической молодежи:
Углублены изучение и получение практического опыта в политике, потому что если мы не будем готовить своих политиков, их обязательно подготовят другие. Только не факт, что это будет в интересах нашего государства. Молодежь у нас активная, единственное, что эту активность нужно постоянно направлять, потому что молодые ребята, опыта нет – где взять опыта этого? Безусловно, на таких площадках, в таких организациях. Организаций общественных молодежных у нас достаточно много. Есть, конечно, основные. Основополагающие наши маяки – это Белорусский республиканский союз молодежи, пионерская организация. Есть и другие. Мы должны дать возможность всем молодым ребятам сегодня найти себя, применить свою активность в нужном для страны и себя русле.

Какой государственный праздник предлагает учредить Лига коммунистической молодежи Беларуси? Читайте здесь.

# Коммунистическая партия # общество # Сергей Клишевич # Фотофакт

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