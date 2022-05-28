Сергей Клишевич: «Если мы не будем готовить своих политиков, их обязательно подготовят другие»

Сергей Клишевич, председатель Лиги коммунистической молодежи:

Углублены изучение и получение практического опыта в политике, потому что если мы не будем готовить своих политиков, их обязательно подготовят другие. Только не факт, что это будет в интересах нашего государства. Молодежь у нас активная, единственное, что эту активность нужно постоянно направлять, потому что молодые ребята, опыта нет – где взять опыта этого? Безусловно, на таких площадках, в таких организациях. Организаций общественных молодежных у нас достаточно много. Есть, конечно, основные. Основополагающие наши маяки – это Белорусский республиканский союз молодежи, пионерская организация. Есть и другие. Мы должны дать возможность всем молодым ребятам сегодня найти себя, применить свою активность в нужном для страны и себя русле.

Какой государственный праздник предлагает учредить Лига коммунистической молодежи Беларуси? Читайте здесь.