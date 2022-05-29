В студии соберутся эксперты, сотрудники МВД, жертвы и подозреваемый. Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Как сделать так, чтобы для мошенников абонент стал недоступен? Более 200 уголовных дел только за два месяца и более трех миллионов рублей ущерба, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Как сделать так, чтобы для мошенников абонент стал недоступен? Более 200 уголовных дел только за два месяца и более трех миллионов рублей ущерба, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? И как расследуют кибердела? В студии ток-шоу «По существу» уже завтра, 30 мая, соберутся эксперты, правоохранители, жертвы и подозреваемый.
Присоединяйтесь к дискуссии в прямом эфире в понедельник, 30 мая, в 18.30 и будьте вооружены информацией.