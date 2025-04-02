Белорусская инклюзивная команда по футболу готовится к международному турниру в Санкт-Петербурге

Футбол без границ. Белорусская инклюзивная команда готовится представить нашу страну на международном турнире в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут в конце апреля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас ребята активно тренируются. Дружина создана недавно по инициативе сенатора Дмитрия Баскова и при поддержке федерации футбола. Занятия проводятся бесплатно под руководством профессиональных наставников.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси : Если мы сегодня посмотрим на этих детей, то мы видим, с какой энергией, с какой самоотдачей, с каким интересом они проводят эту тренировку, внимательно слушая инструкции тренера, соблюдая все, что говорит тренерский штаб. И, конечно же, делают все возможное, чтобы достичь результата.

Оксана Богдасарьян, руководитель социально-благотворительного объединения «Даун Синдром. Инклюзия»:

У нас прекрасная команда, прекрасные тренера. Дети и родители светятся от счастья. Дети на поле учатся взаимодействию с друг другом, коммуницировать, слушать команды тренера, понимать, что хотят и стремиться к общему результату, достигать общих целей.

Ключевая цель инициативы – привить особенным детям любовь к спорту и, в частности, к футболу. Это один из важных элементов их социализации.