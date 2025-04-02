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Белорусская инклюзивная команда по футболу готовится к международному турниру в Санкт-Петербурге

02 апреля 2025 07:03
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Футбол без границ. Белорусская инклюзивная команда готовится представить нашу страну на международном турнире в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут в конце апреля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская инклюзивная команда по футболу готовится к международному турниру в Санкт-Петербурге-2

Сейчас ребята активно тренируются. Дружина создана недавно по инициативе сенатора Дмитрия Баскова и при поддержке федерации футбола. Занятия проводятся бесплатно под руководством профессиональных наставников. 

Белорусская инклюзивная команда по футболу готовится к международному турниру в Санкт-Петербурге-4

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси :
Если мы сегодня посмотрим на этих детей, то мы видим, с какой энергией, с какой самоотдачей, с каким интересом они проводят эту тренировку, внимательно слушая инструкции тренера, соблюдая все, что говорит тренерский штаб. И, конечно же, делают все возможное, чтобы достичь результата.

Белорусская инклюзивная команда по футболу готовится к международному турниру в Санкт-Петербурге-6

Оксана Богдасарьян, руководитель социально-благотворительного объединения «Даун Синдром. Инклюзия»:
У нас прекрасная команда, прекрасные тренера. Дети и родители светятся от счастья. Дети на поле учатся взаимодействию с друг другом, коммуницировать, слушать команды тренера, понимать, что хотят и стремиться к общему результату, достигать общих целей.

Ключевая цель инициативы – привить особенным детям любовь к спорту и, в частности, к футболу. Это один из важных элементов их социализации.

# Футбол # Дети # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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