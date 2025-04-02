Депутаты рассмотрят законопроекты о государственном соцстраховании и пенсионном обеспечении

На обсуждение в первом чтении выносятся изменения по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения. Во втором чтении будет рассмотрен проект закона «О риелторской деятельности». Сразу в двух чтениях парламентарии обсудят новеллы в законодательстве о налогообложении. Основным приоритетом в законопроектах этого блока остается создание условий для динамичного развития экономики и повышения благосостояния народа. В повестке также ряд международных документов, которые касаются сотрудничества в рамках СНГ и на пространстве Евразии. Ожидается ратификация межправительственного соглашения с Филиппинами об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.