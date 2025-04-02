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Депутаты рассмотрят законопроекты о государственном соцстраховании и пенсионном обеспечении

02 апреля 2025 07:20
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Очередное заседание второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва состоится 2 апреля. Депутаты рассмотрят несколько законопроектов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты рассмотрят законопроекты о государственном соцстраховании и пенсионном обеспечении -2

На обсуждение в первом чтении выносятся изменения по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения. Во втором чтении будет рассмотрен проект закона «О риелторской деятельности». Сразу в двух чтениях парламентарии обсудят новеллы в законодательстве о налогообложении. Основным приоритетом в законопроектах этого блока остается создание условий для динамичного развития экономики и повышения благосостояния народа. В повестке также ряд международных документов, которые касаются сотрудничества в рамках СНГ и на пространстве Евразии. Ожидается ратификация межправительственного соглашения с Филиппинами об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

# Государственная политика # Государственная социальная политика

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