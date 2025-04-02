Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Беларуси и России

Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси поздравил Президента России Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко обратил внимание, что последовательные шаги в обеспечении безопасности, равных прав граждан, поступательное наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стали для Союзного государства надежной защитой от внешних угроз.

«Интеграционный проект наших стран способствовал обретению бесценного опыта в различных сферах государственного строительства, раскрытию огромного созидательного потенциала белорусской и российской экономик, формированию инструментов, позволяющих совместно решать широкий спектр задач любой сложности.

Убежден, интенсивный характер политического диалога, тесное межправительственное и межведомственное взаимодействие будут и далее содействовать эффективной реализации принятых Высшим государственным советом документов в интересах белорусов и россиян», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси также направил поздравления с Днем единения председателю правительства России и Совета Министров Союзного государства – Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации – Валентине Матвиенко, спикеру Государственной думы и Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.