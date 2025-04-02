Стартовали продажи билетов на «Славянский базар в Витебске»

34-й раз город на Двине будет «фестивалить» с 10 по 13 июля. Даты утверждены накануне распоряжением Президента. По доброй традиции документ устанавливает отдельные льготы и преференции для участников мероприятия. Так, для гостей фестиваля из 71 государства в период с 4 по 20 июля будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь. Что касается билетов, организаторы напоминают, что касса в Летнем амфитеатре пока закрыта на ремонт, а ближайшие находятся в «Духовском Круглике» и Концертном зале «Витебск». Они будут работать с 10 часов утра.