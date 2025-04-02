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Вучич: мировые лидеры тайно продолжили общение с Путиным

02 апреля 2025 06:46
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По словам президента Сербии Александра Вучича, ряд мировых лидеров общение с президентом РФ Владимиром Путиным продолжили без огласки. Об этом пишет РИА Новости.

Вучич: мировые лидеры тайно продолжили общение с Путиным-1

Многие политики поддерживали общение с Путиным, «знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним», – рассказал Вучич.

В марте стало известно, что переговоры президента России и президента Сербии состоятся 9 мая текущего года в Москве. Также сербские военнослужащие примут участие в параде Победы.

# Международная политика # Владимир Путин # Александр Вучич

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