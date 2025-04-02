В Минске будет создан новый технопарк легпрома в соответствии с поручением Президента

В Минске будет создан новый технопарк легкой промышленности в соответствии с поручением Президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже рассматривается локация для размещения этого комплексного объекта. Одна из предполагаемых площадок – неиспользуемая территория обувной фабрики «Луч». Здесь из 35 тысяч квадратных метров под производство обуви заняты лишь 2,5 тысячи.

Наталья Кочанова встретилась с руководством предприятия, чтобы обсудить планы по эффективному использованию пространства. Главная цель – максимально задействовать площади. В свою очередь, городские власти готовы оказать финансовую и организационную поддержку для создания нового технологического парка в столице. Предполагается, что он привлечет большое количество инвесторов в сферу легкой промышленности – от производства обуви до швейных изделий.

Егор Огурцов, генеральный директор Минского обувного открытого акционерного общества «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч»:

Мы хотим сделать акцент, потому что в стране достаточно уже много технопарков, но в легкой промышленности именно технопарка нет, хотя порядка 8 тысяч у нас мелкого и большого бизнеса по легкой промышленности, это наши швейные производственные все, но их почему-то нет ни в одном технопарке. И идея концерна «Беллегпром» именно создать вот этот вот кластер, куда мы пригласим именно под кодом СВ, то есть наши легкие промышленники смогут себя почувствовать необделенными и заново в свой бизнес вдохнуть новую жизнь.