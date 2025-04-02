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Число жертв землетрясения в Мьянме выросло почти до 2,9 тысяч человек

02 апреля 2025 07:08
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По данным на утро 2 апреля, жертвами разрушительного землетрясения в Мьянме стали 2 886 человек, свыше 4,6 тысяч пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на CCTV.

Сообщается, что в результате стихийного бедствия пропавшими без вести числятся 373 человека. Поисково-спасательные операции продолжаются, но осложняются нестабильностью конструкций.

31 марта в Мьянме объявлен недельный траур. Два землетрясения в Азии магнитудой 7,7 и 6,4 произошли 28 марта. Эпицентр одного из них был зафиксирован в 31 км северо-западнее города Мандалай.

Белорусские спасатели прибыли в Мьянму

# Землетрясение

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