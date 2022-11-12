Сергеенко на «Дажынках» в Витебске: «Это дань уважения тем людям, которые кормят народ»

Новости Беларуси. Лидеров жатвы-2022 12 ноября чествуют в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене областной филармонии проходит финальный этап регионального фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки».

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Это дань уважения тем людям, которые кормят народ, обеспечивают продовольственную безопасность. И Витебская область в этом году продемонстрировала определенные успехи. Это свыше миллиона тонн зерна, вклад Витебщины в каравай республики – это заслуга всех тружеников Витебщины.

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