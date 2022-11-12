«Военные помогут». Трудовой десант из Военной академии и БГУ убрал более 30 придомовых площадок

Новости Беларуси. Символично накануне профессионального праздника к трудовому марафону подключились артиллеристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военнослужащие навели чистоту на улице, названной в их честь.

Инициативу поддержали студенты Военной академии и БГУ. Присоединились и жильцы. Для работников ЖКХ фронт работ на целый день, а для трудового десанта – всего на пару часов. Совместными усилиями убрано более 30 придомовых площадок.

Станислав Винокуров, курсант Военной академии Беларуси:

Военные должны постоянно оказывать какую-то помощь городу, потому что максимально сложно людям в такую погоду наводить порядок. Можно попросить помощи, военные помогут.

Сергей Алехна, директор ЖЭУ № 1 Октябрьского района:

Всех нас сплотило одно дело – это субботник, это чистота нашего города. Сегодня приятно всем жить в чистоте.

В Заводском районе помочь работникам ЖКХ вызвались учащиеся столичных колледжей. Молодежный субботник объединил более 100 ребят. Вместе наводили порядок во дворах, убирали мусор и листву.

Александра Бутько, начальник отдела городского хозяйства администрации Советского района Минска:

У нас сегодня проходит креативный субботник – молодежный субботник, здесь принимают участие учащиеся технологического колледжа, представители БРСМ и «Белой Руси». У нас сегодня запланировано наведение порядка, поскольку морозов еще сильных нет, листва еще не вся опала, поэтому необходимо все равно смотреть за дворами, несмотря на то что мы уже в рамках месячника наводили порядок на всех территориях района.

Мы хотим внести свой вклад в наш любимый город, чтобы он был красивым, чистым.