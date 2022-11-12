Шествие лидеров уборочной и праздничный концерт. Как проходят «Дажынкі» в Добруше?

Новости Беларуси. 12 ноября Гомельская и Витебская области отмечают «Дажынкі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Добруш не так давно принимал гостей Дня белорусской письменности, поэтому к областному празднику тружеников села здесь все было готово заранее.

Толькі зойдзе ў хату госць, будзе ўзята чарка. Ёсць гармонік, бубен ёсць – чым не гаспадарка. I ад печы да сяней, колькі маем духу, мы заскачым, як раней, полечку-трасуху.

Торжества охватили всю центральную часть города над Ипутью. На проспекте Мира подворья представили мастера и ремесленники со всей Гомельской области. А на улице князя Паскевича развернулась выставка сельхозтехники.

Рядом разместили раритетные агрегаты, на которых трудились аграрии минувших эпох. Днем на центральной площади продолжается шествие главных героев праздника – лидеров уборочной кампании.

Андрей Гуз, старший механизатор сельхозпредприятия «Маложинский» Брагинского района:

20 лет как работаю в хозяйстве. А на комбайне где-то 12 лет. Погода просто дала, не было дождей у нас. Погода дала, свои коррективы внесла, так и получилось.

Елена Павлечко, председатель Мозырского райисполкома:

Очень довольны этим годом. Наши труженики села достаточно хорошо постарались, поработали. Приятно отметить, та стратегия, которая выработана была уже на много лет вперед (это круглогодичное стойловое содержание, запас кормов), и сегодня актуальна. Потому что наши сельхозорганизации занимают первые позиции.