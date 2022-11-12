Почему всё больше молодых людей хотят работать в лесном хозяйстве? Узнали, в чём секрет такой популярности

Новости Беларуси. В 2022 году лесохозяйственную отрасль Беларуси пополнили практически 500 молодых специалистов. Год за годом сфера становится все популярнее у молодежи. Для их поддержки делается многое: они получают надбавки к зарплате на аренду жилья или ведомственные квартиры, а также возможности для профессионального роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образовательный семинар с участием руководства отраслевого министерства на этой неделе проходит в Гомеле. Он собрал молодых специалистов зеленой сферы со всей Беларуси, чтобы молодежь могла лучше познакомиться с коллегами и задать волнующие вопросы. На нем побывала и Анна Корольчук.

Это вообще дорогое дерево. Это деловая древесина, дорогая будет. Прямостоячее, прямоствольное дерево. Возраст – 90, может, больше. Алина и Анна Рубан пришли работать в Говядское лесничество три месяца назад. Сестры первые в семье, кто связал свою жизнь с лесным хозяйством. Посчитали, что профессия достойная и перспективная.

Анна и Алина Рубан, мастера леса Говядского лесничества Могилевского лесхоза:

– Мы думали, что лесное хозяйство – это отрасль, которая всегда была и будет. Лес всегда шумел и шумит.

– Коллектив хороший.

– Да, это самое главное. Мы хотели, чтобы был коллектив хороший.

– Нам повезло. Нас ценят очень, не хотят нас никуда отпускать. Видят, что мы стараемся. Солидарна с коллегами и Екатерина Подерачева. Девушка уже успела влиться в работу. Молодые мастера ездят на отводы лесосек перед вырубкой и отпускают древесину.

Екатерина Подерачева, помощник лесничего Добрушского лесничества Гомельского лесхоза:

Должны проверить однолетние, трехлетние культуры. Выезжаем на площадь, закладываем пробные площади и пересчитываем, выявляем количество, сколько, и подаем данные на лесхоз. Они и 120 других молодых специалистов зеленой отрасли Беларуси в эти дни принимают участие в ознакомительном семинаре. Одним из объектов, с которым познакомили участников, стал питомник Гомельского опытного лесхоза. Год назад его площадь расширили с 5 до 8 гектаров. В теплицах с рамповым поливом выращивают посадочный материал для лесовосстановления – сосны, березы, клены, ясени и дубы.

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

У нас сегодня правительством поставлена задача именно до 1 июня 2024 года создать лесные культуры на всех поврежденных участках. Сегодня в том числе молодые специалисты есть из этих регионов. И мы им показываем достижения и техники, и науки в этой сфере, чтобы они смогли качественно создавать эти новые леса.

В восстановлении и разведении лесов широко используются достижения селекции и генетики. Здесь на помощь приходит Институт леса. В его генетическом банке хранятся семена максимально устойчивых видов растений, которые высаживают на ранее загрязненных радиацией территориях. Здесь же разработали биопрепарат для борьбы с короедом, который так ждали в белорусских лесхозах.

Анна Корольчук, корреспондент:

В Беларуси ежегодно создается около 40 гектаров новых лесов. Однако деревья важно не только посадить, но и качественно вырастить, чтобы через 100 лет массив оставался густым и здоровым. Такая задача для лесоводов сегодня осложняется изменением климата. Продолжительные засухи и снижение уровня грунтовых вод ставят под угрозу выживаемость молодых растений. Здесь на помощь должна прийти наука.