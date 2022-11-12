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«С помощью поддержки брата смогла всё». Вот что говорят одни из лучших комбайнеров Витебской области

12 ноября 2022 14:11
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Новости Беларуси. Лидеров жатвы-2022 12 ноября чествуют в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене областной филармонии проходит финальный этап регионального фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки».  

«С помощью поддержки брата смогла всё». Вот что говорят одни из лучших комбайнеров Витебской области-1

Среди награжденных лучшие районы, сельхозорганизации и, конечно же, те, кто лично трудился на хлебных нивах: комбайнеры, водители, механизаторы. Благодаря их тяжелой и ответственной работе Витебскому региону удалось собрать более миллиона тонн хлеба. К этой цифре область подходила только три раза за всю историю.  

А некоторые хозяйства намолачивали до 77 центнеров с гектара. Есть и свои рекордсмены. У экипажа комбайнеров из сельхозпредприятия «Заднепровский» более 5 000 тонн зерна. Одними из лучших стали брат с сестрой из «Межево-Агро».  

«С помощью поддержки брата смогла всё». Вот что говорят одни из лучших комбайнеров Витебской области-4

Виктория Лаптинская, помощник механизатора сельхозпредприятия «Межево-Агро»:  
На профессиональном уровне было впервые. Ну, сразу как-то влиться во всю работу было трудновато. Но с помощью поддержки брата смогла все, поэтому все было хорошо.  

«С помощью поддержки брата смогла всё». Вот что говорят одни из лучших комбайнеров Витебской области-7

Успехи агропромышленного комплекса страны сегодня во многом зависят от тех, кто дал нам возможность трудиться под мирным небом. В Год исторической памяти представители власти возложили цветы на воинском кладбище на Успенской горке в Витебске.  

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# Дожинки # общество # Виктория Лаптинская # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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