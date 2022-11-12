«С помощью поддержки брата смогла всё». Вот что говорят одни из лучших комбайнеров Витебской области

Среди награжденных лучшие районы, сельхозорганизации и, конечно же, те, кто лично трудился на хлебных нивах: комбайнеры, водители, механизаторы. Благодаря их тяжелой и ответственной работе Витебскому региону удалось собрать более миллиона тонн хлеба. К этой цифре область подходила только три раза за всю историю.

А некоторые хозяйства намолачивали до 77 центнеров с гектара. Есть и свои рекордсмены. У экипажа комбайнеров из сельхозпредприятия «Заднепровский» более 5 000 тонн зерна. Одними из лучших стали брат с сестрой из «Межево-Агро».