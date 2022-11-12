Такую урожайность достигали трижды в истории – в Витебске проходит финальный этап «Дажынак»

Новости Беларуси. 12 ноября Гомельская и Витебская области отмечают «Дажынкі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На севере страны праздник проходит в новом формате: стартовал 17 сентября, в День народного единства, в Глубоком, а сегодня в областном центре финальный этап. В торжественной обстановке аграрии подведут итоги сельскохозяйственного года.

2022 год для них в прямом смысле слова урожайный. Собрано более миллиона тонн зерна. Такой результат удавалось достигать только трижды в истории.

В некоторых хозяйствах получали до 77 центнеров с гектара. Лучшие труженики села сегодня получат заслуженные награды в областной филармонии.

Валерий Нерозя, начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

В этом году, несмотря на все сложности, мы очень поздно в уборку вошли, практически на две, две с половиной недели позже. Тем не менее при помощи соблюдения технологии, при должной организации работы мы смогли достичь этого результата.