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Такую урожайность достигали трижды в истории – в Витебске проходит финальный этап «Дажынак»

12 ноября 2022 08:20
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Новости Беларуси. 12 ноября Гомельская и Витебская области отмечают «Дажынкі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На севере страны праздник проходит в новом формате: стартовал 17 сентября, в День народного единства, в Глубоком, а сегодня в областном центре финальный этап.  

В торжественной обстановке аграрии подведут итоги сельскохозяйственного года.  

Такую урожайность достигали трижды в истории – в Витебске проходит финальный этап «Дажынак»-1

2022 год для них в прямом смысле слова урожайный. Собрано более миллиона тонн зерна. Такой результат удавалось достигать только трижды в истории.  

Такую урожайность достигали трижды в истории – в Витебске проходит финальный этап «Дажынак»-4

В некоторых хозяйствах получали до 77 центнеров с гектара. Лучшие труженики села сегодня получат заслуженные награды в областной филармонии.  

Такую урожайность достигали трижды в истории – в Витебске проходит финальный этап «Дажынак»-7

Валерий Нерозя, начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:  
В этом году, несмотря на все сложности, мы очень поздно в уборку вошли, практически на две, две с половиной недели позже. Тем не менее при помощи соблюдения технологии, при должной организации работы мы смогли достичь этого результата.  

Такую урожайность достигали трижды в истории – в Витебске проходит финальный этап «Дажынак»-10

Тысячный намолот зерна преодолели 198 экипажей комбайнеров: 27 покорили рубеж в 2 000, четыре превысили 3 000. А вот один их экипажей убрал более 4 000 тонн.  

# Дожинки # общество # Валерий Нерозя # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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