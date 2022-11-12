Сёстры Груздевы – о пути к успеху. Легче ли вдвоём стать популярными и как отметила их сама Лариса Долина?

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня у нас в гостях самые известные двойняшки страны, актрисы, телеведущие, певицы сестры Груздевы. Наверное, вдвоем легче стать популярными. Александра и Валентина Груздевы, певицы, актрисы, телеведущие:

Конечно, вдвоем легче быть популярными, потому что рядом с тобой психолог, независимый стилист, тебя оценивает. Вот ты поешь, а тебе сразу же говорят: хорошо, нет, плохо, сфальшивила, чистенько взяла. Даже в плане визуальной картинки это всегда более запоминающееся. Стюша Тайм:

С чего начинался ваш путь в творчестве?

Александра и Валентина Груздевы:

Мы со своей школой поехали на «Тилибом». И мы уже тогда были юными звездочками в нашей гродненской школе № 9, сейчас она уже гимназия. Был такой сериал «Элен и ребята». И там Элен пела очень красивые песни. Мы поставили два магнитофона и спели на Элен. И послали в Минск, в Белтелерадиокомпанию. Там сказали: вау, какие девочки, как классно поют. Стюша Тайм:

Вы актрисы, телеведущие, певицы. Все-таки что ближе к сердцу?

Александра и Валентина Груздевы:

Пение. Это то, без чего невозможно существовать. Я вот иногда думаю, если бы мне сказали: даем тебе все деньги мира, например, все миллиарды, триллионы, секстиллионы долларов, но есть одно условие, чтобы ты не пела. Я бы отказалась. Стюша Тайм:

Вы участницы многих конкурсов, фестивалей. Может, есть любимый конкурс, интересная история, связанная с выступлением?

Александра и Валентина Груздевы:

Приехали мы на «Славянский базар», разместились и отправились на репетицию. И перед нами выступает Лариса Долина. И начинает петь. Нас настолько цепляет эта песня, мы начинаем снимать и практически плакать. Долина, замечая нашу реакцию, выделив ее среди всех во время пения, говорит своей сотруднице, которая ее снимает на репетиции: «Снимай их, браво, вот такая эмоция».

Стюша Тайм:

В нашу рубрику «Таланты Беларуси» приходит очень много начинающих артистов, музыкантов, певцов. Вы уже прошли определенный путь. Что бы вы могли посоветовать ребятам, которые только-только начинают? Александра и Валентина Груздевы:

Я бы посоветовала этим ребятам прежде всего верить в себя, в свой талант. И еще, как говорят, что такое успех? Это дорога от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Стюша Тайм:

И пару слов телезрителям, которые будут нас смотреть.