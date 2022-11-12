Сёстры Груздевы – о пути к успеху. Легче ли вдвоём стать популярными и как отметила их сама Лариса Долина?
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня у нас в гостях самые известные двойняшки страны, актрисы, телеведущие, певицы сестры Груздевы. Наверное, вдвоем легче стать популярными.
Александра и Валентина Груздевы, певицы, актрисы, телеведущие:
Конечно, вдвоем легче быть популярными, потому что рядом с тобой психолог, независимый стилист, тебя оценивает. Вот ты поешь, а тебе сразу же говорят: хорошо, нет, плохо, сфальшивила, чистенько взяла.
Даже в плане визуальной картинки это всегда более запоминающееся.
Стюша Тайм:
С чего начинался ваш путь в творчестве?
Александра и Валентина Груздевы:
Мы со своей школой поехали на «Тилибом». И мы уже тогда были юными звездочками в нашей гродненской школе № 9, сейчас она уже гимназия.
Был такой сериал «Элен и ребята». И там Элен пела очень красивые песни. Мы поставили два магнитофона и спели на Элен. И послали в Минск, в Белтелерадиокомпанию. Там сказали: вау, какие девочки, как классно поют.
Стюша Тайм:
Вы актрисы, телеведущие, певицы. Все-таки что ближе к сердцу?
Александра и Валентина Груздевы:
Пение. Это то, без чего невозможно существовать.
Я вот иногда думаю, если бы мне сказали: даем тебе все деньги мира, например, все миллиарды, триллионы, секстиллионы долларов, но есть одно условие, чтобы ты не пела. Я бы отказалась.
Стюша Тайм:
Вы участницы многих конкурсов, фестивалей. Может, есть любимый конкурс, интересная история, связанная с выступлением?
Александра и Валентина Груздевы:
Приехали мы на «Славянский базар», разместились и отправились на репетицию. И перед нами выступает Лариса Долина. И начинает петь.
Нас настолько цепляет эта песня, мы начинаем снимать и практически плакать. Долина, замечая нашу реакцию, выделив ее среди всех во время пения, говорит своей сотруднице, которая ее снимает на репетиции: «Снимай их, браво, вот такая эмоция».
Стюша Тайм:
В нашу рубрику «Таланты Беларуси» приходит очень много начинающих артистов, музыкантов, певцов. Вы уже прошли определенный путь. Что бы вы могли посоветовать ребятам, которые только-только начинают?
Александра и Валентина Груздевы:
Я бы посоветовала этим ребятам прежде всего верить в себя, в свой талант.
И еще, как говорят, что такое успех? Это дорога от неудачи к неудаче без потери энтузиазма.
Стюша Тайм:
И пару слов телезрителям, которые будут нас смотреть.
Александра и Валентина Груздевы:
Мы пожелаем смотреть эту нужную и очень хорошую рубрику Стюши Тайм, нашей прекрасной ведущей.
Глядя на тебя, я вспомнила такие слова: искусство снимает с души пыль повседневности.
Верьте в свою звезду, и у вас все получится. Обязательно.