Сердце и лёгкие Европы – как реализуют зелёную повестку в Беларуси?

Пока в мировой политике бушует ураган страстей, планета погружается в настоящий климатический шторм, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Последнее десятилетие нас особенно заметно кидает то в жар, то в холод. В основном, конечно, в жар. 2023-й не исключение. Наоборот, мы переживаем самый жаркий год в истории наблюдений. Повышение температуры не выдерживают ледники. Впервые за 30 лет начал движение самый большой и старейший в мире айсберг – сдался и Мировой океан. Раньше он отводил от Земли лишнее тепло, но в итоге эти воды перегрелись. 1 августа 2023-го температура Мирового океана поднялась до рекордной отметки – 20,96 °C. А чем теплее эти воды, тем круче климат на суше.

Ирония судьбы, но на климатический форум в Дубае, где и сражаются с тем самым глобальным потеплением, не смог вылететь вот этот самолет. Он намертво вмерз во взлетно-посадочную полосу. Германию под занавес недели накрыла ледяная буря и внесла свои коррективы в летное расписание. И то ли еще будет, отмечают эксперты. В ООН прогнозируют, что в ближайшие 5 лет средняя мировая температура побьет новые рекорды. С конца 1980-х постепенно теплеет и в Беларуси. Сразу росли только зимние температуры. Но уже в середине 1990-х жарче становилось и каждое лето. По некоторым прогнозам, к 2040-му температура в Витебской области может стать примерно такой, как сейчас в Гомельской. А к концу столетия в Беларуси может стать теплее на 10-12 градусов.

То есть наш климат будет похож на то, как в сейчас Турции. Тепло, но для экономики сулит проблемы, если не успеем перестроиться или, в конце концов, снизить выбросы СО2 в атмосферу. К чему призывали и в этот раз на климатическом форуме в Дубае. Но наша страна и без лишних напоминаний строго в зеленой повестке. Даже не расходуем квоты на выбросы парниковых газов. Их, кстати, планируем продавать. А каждый уважающий себя белорус точно посадил дерево – для этого выделены отдельные дни и недели. Как климат меняет нас и как мы меняем климат – наш политобозреватель Евгений Пустовой продолжит о балансе в природе и политике.

Апокалиптическая картинка иногда приводит человечество в чувства. Стоит ли недоумевать по поводу ураганов штормов и наводнений, если люди сами себя истребляют? Уничтожение поставлено на поток. Все ради наживы и жажды превалировать некоторых стран над целым миром. Мы вынуждены устранять последствия, а надо – причины. Смело и честно об этом сказал Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы, лидеры государств мира, говорим о будущем планеты Земля – нашего общего дома. Другого дома у нас не было и не будет. Говорим о будущем своих детей и внуков. Мы представляем разные культуры, разные системы ценностей, разные цивилизации. Но мы едины перед лицом глобального вызова, который бросила нам сама природа. Даже зеленую повестку основные страны-загрязнители используют, чтобы большинство государств мира превратить в периферию, зону свободную от технологического развития – территорию дешевого сырья и рабочей силы. Они используют, испытывают биологическое оружие, разрабатывают инструменты климатического давления, а страдают все.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки:

Мы открыты. Мы критикуем глобализацию, но вместе с тем выступаем за глобальное сотрудничество. Мы называем вещи своими именами. Мы готовы к сотрудничеству с любыми странами без каких-либо предварительных претензий.

В центре градостроительной концепции Беларуси не многоэтажки для бизнеса, шопинга и развлечений, а главное – природная инфраструктура. Белорус даже в оживленных местах столицы не отделен бетонными джунглями от природы. «Я радуюсь, что людям есть куда прийти». Президент о современной инфраструктуре Минска.

А вот чрезмерную эксплуатацию природного великолепия в Европе сглаживает Беларусь. Мы не только сердце континента, но и его легкие. Болота белорусского Полесья питают чистым воздухом жителей Германии и Франции. Их промышленные корпорации загрязняют, а мы очищаем. Кстати, наш вклад в мировые выбросы парниковых газов мизерный – 0,2 % из почти 200 стран мира. А вот польза огромная. Даже восстанавливаем биоразнообразие лесов чуть ли не времен средневековья. Все больше белорусов хотят жить в бунгало! В стране новый тренд на деревянные дома.

Треть полесских сельхозугодий нуждаются в двухстороннем мелиорировании, оно в три раза дороже осушительной сети, но полезнее и эффективнее. Буря в пустыне это не про военную операцию, это про погодную аномалию. На юго-востоке по 50 песчаных бурь за сезон. А бороться можно лишь лесонасаждениями. Вместо лопат – дроны! Как белорусские ученые борются с почвенной засухой? Но и леса ждут влаги. Из-за засухи иммунитет деревьев ослабевает, и в дело вступает короед. Раньше усыхала сосна, сейчас ель. Проблему решают по-разному: фитоловушками, ловчей древесиной, но эффективнее всего – вырубки.

Александр Грищеня, главный лесничий Смолевичского лесхоза:

Один из самых лучших методов – сжигание порубочных остатков. То есть древесину нужно заготовить, сразу же ее вывести с лесосеки и сжечь порубочные остатки.