Мочалка прямо с огорода – белорусский фермер вырастил экзотическую люффу
Пока в мировой политике бушует ураган страстей, планета погружается в настоящий климатический шторм, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Последнее десятилетие нас особенно заметно кидает то в жар, то в холод. В основном, конечно, в жар. 2023-й не исключение.
Треть полесских сельхозугодий нуждаются в двухстороннем мелиорировании, оно в три раза дороже осушительной сети, но полезнее и эффективнее. Буря в пустыне это не про военную операцию, это про погодную аномалию. На юго-востоке по 50 песчаных бурь за сезон. А бороться можно лишь лесонасаждениями. Выход – в посадке смешанных лесов. Пальмы у нас не вырастут. Но вот огород становится более экзотическим.
Виктор Артемьев, фермер:
У меня выросла люффа – это родственник огурца, кабачка. Плод, который используется как мочалка.
За последние пять лет люди устали от синтетики. А своя мочалка точно ближе к телу. Это же чистой воды импортозамещение. Вот вам и глобальное потепление. Но в целом такого оптимизма у крупнотоварных производителей нет.
Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Определенная категория нашего населения готова заменить произведенной продукцией в Республике Беларусь часть иностранной продукции. Экзотическая продукция, произведенная в условиях, в которых эти растения привычно развиваются, намного вкуснее, ароматнее.
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