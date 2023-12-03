Мочалка прямо с огорода – белорусский фермер вырастил экзотическую люффу

Пока в мировой политике бушует ураган страстей, планета погружается в настоящий климатический шторм, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Последнее десятилетие нас особенно заметно кидает то в жар, то в холод. В основном, конечно, в жар. 2023-й не исключение.

Треть полесских сельхозугодий нуждаются в двухстороннем мелиорировании, оно в три раза дороже осушительной сети, но полезнее и эффективнее. Буря в пустыне это не про военную операцию, это про погодную аномалию. На юго-востоке по 50 песчаных бурь за сезон. А бороться можно лишь лесонасаждениями. Выход – в посадке смешанных лесов. Пальмы у нас не вырастут. Но вот огород становится более экзотическим.