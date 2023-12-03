Новости Беларуси. Горнолыжные курорты Беларуси открывают зимний сезон. О его старте первыми объявили «Силичи» – трассы готовы, погода располагает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Горнолыжные центры есть в столице, а также Минской, Гомельской и Витебской областях. Они привлекают не только белорусских туристов, но и гостей из соседних стран.

Буря эмоций и целый шквал впечатлений. Так стартовал горнолыжный сезон в «Силичах». Открыли его съездом на сноубордах под звуки музыки и краски дымового шоу. На следующей неделе для гостей станут доступны все трассы центра. Сложность разная, так что развлечение по душе найдут и профессионалы, и новички, и даже дети.

Горнолыжные курорты Беларуси открыли зимний сезон. Вот как обустроили трассы в Силичах – читайте здесь.

Для тех, кто делает свои первые шаги, трассы простые. В самый раз, чтобы успеть насладиться видами. А для любителей по-настоящему крутого отдыха – трамплины с пролетом до 12 метров, сложные повороты и скоростные спуски.