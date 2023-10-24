«Я радуюсь, что людям есть куда прийти». Президент о современной инфраструктуре Минска

Молодые люди сегодня, 24 октября, получили мощный стимул для развития страны. Что важно, ведь именно от них зависит, какой она станет. А зарядом для новых целей и свершений стало общение с Президентом. Поговорили обо всем: от экономики до личного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Множество разнообразных вопросов звучало в адрес Александра Лукашенко от пионеров, представителей БРСМ, ветеранов комсомольского движения и финалистки конкурса «Мисс Беларусь –2023». Во Дворец Независимости пригласили более 60 гостей.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

На день рождения принято принимать подарки, а еще лучше – дарить. К празднованию 10-летия Дворца Независимости подошли с креативом, сюда пригласили гостей. Конечно же, молодежь. С ней встретился Президент. С молодежью разных поколений.

Туризм учит восхищаться другими странами, экскурсия во Дворец Независимости открывает новую Беларусь. Продавать себя потребителям социальных медиа мы только учимся, а через все эти платформы учат нашу молодежь. Чем ответить виртуальным технологиям? Только живым общением. Президенты мало каких государств готовы общаться вот так, напрямую и без купюр.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нарушители порядка Дворца Независимости в рабочее время Президента. Чтобы у вас не сложилось мнение, что наша встреча сегодня такая заорганизованная и так далее. Я вообще не люблю штампов разного рода. Если уж мы встречаемся, значит, цель какая-то у нас. Я понимаю, что не только посмотреть, что здесь сотворили. Не только студотряды, но и самые лучшие архитектурные и прочие мысли нашей Беларуси. Чтобы увидели, что мы способны на многое. На честную беседу собрали молодежный актив разных эпох. Поколения красных галстуков и дорогих смартфонов.

Михаил Титенков, ветеран студотрядовского движения:

Да, мы потеряли в какой-то период времени молодежь. Но что радует, что последние год молодежь обрела новые крылья. Я скажу за студенческое движение, в котором я док. У меня за спиной 13 лет студенческих строительных отрядов. Я скажу, как и в наши годы, молодежь идет в стройотряды с чистым сердцем, по зову сердца. А оно наполнено патриотическими мотивами.

Александра Мышленник, первый секретарь первичной организации БРСМ БрГУ:

Сегодня на самом деле всю молодежь поразили, потому что не каждый день можно оказаться во Дворце Независимости, не каждый день можно увидеть такую красоту, которую сделали, построили в столь кратчайшие сроки. Президент, как всегда, нацелен на откровенный диалог с молодежью. Поэтому идет в аудитории, едет в технопарки, выстраивает общение. В нашей стране инициативы для молодежи – направление госполитики. Вопрос, который замусолили до штампов: все-таки Дворец Лукашенко или Дворец Независимости?

Александр Лукашенко:

Замысел был такой, чтобы, коль мы великие, мы все можем и часто хвастаемся, это спроектировали и построили белорусы. А эти залы, где мы вручаем награды, принимаем послов, студенты предложили оформить. Я говорю: хорошо, пусть оформляют – да нет, они не сделают! Как сделают, так и сделают. Он для нас величественный, но в меру. Площадь флага, Дворец Независимости, проспект Победителей как память о тех, кто был до нас. Титаны, на плечах которых мы строим. Сохранить память и шарм Беларуси. Наш Президент не ретроград, но традиционалист.