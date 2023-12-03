Как власти регулируют цены? О системе мониторинга и её эффективности рассказала Ирина Левкович

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Сенат». В гостях Ирина Левкович, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджетам и финансам. Как постановление правительства сдерживает скачки цен?

Ирина Левкович, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджетам и финансам:

В октябре прошлого года был принят данный документ. Этому предшествовало поручение главы государства Лукашенко Александра Григорьевича – навести порядок в системе ценообразования. Им была подписана соответствующая директива, и в ее развитие правительство приняло постановление № 713. Данным постановлением, как и поручал глава государства, была разработана система регулирования цен, отработана система ценообразования на всех этапах товародвижения, и была создана эффективная система контроля за ценами. Сегодня действительно в рамках действующего постановления отслеживается порядок создания цены, ее формирование на всех этапах. Начиная от производителя, если мы говорим об отпускных ценах производителя, от импортера, если мы говорим об импортируемых товарах, заканчивая и розничным, и оптовым звеньями торговой отрасли. Если говорить о каких-то результатах, потому что постановление работает уже год, то они, безусловно, есть. Президент и обозначил эту тему, именно потому что по итогам 2022 года просматривался очень высокий темп инфляции – порядка 20 %. И даже благодаря тому, что постановление работало в прошлом году только два месяца, эти цифры удалось вернуть в более-менее регулируемые параметры – порядка 12-13 %.

Постановление показало свою эффективность в 2023 году, потому что по итогам октября мы укладываемся в те прогнозные цифры, которые доведены правительством на 2023 год. Суть постановления в том, что определен перечень товаров. Там порядка 330 позиций, из них 107 – продовольственные товарные группы, на которые устанавливаются предельные размеры уровня рентабельности, надбавки импортера, розничной торговли и оптового звена. Надбавки эти достаточно в разумных, просчитанных, предварительно проанализированных размерах. И благодаря этому человек получает регулирование цены на все группы товаров, с которыми он сталкивается практически ежедневно. Это на самом деле очень важная тема, потому что в своем выступлении на совещании, посвященному этому вопросу, Александр Григорьевич сказал, что ценообразование – основа справедливого мира в Беларуси. И цена – основная статья договора между народом и властью. Да, было поначалу достаточно сложно, потому что постановление принималось в рекордно короткие сроки, но с учетом того, что в рабочую группу по выработке основных подходов вошли все заинтересованные ведомства и возглавила ее Наталья Ивановна Кочанова, председатель Совета Республики, оно было принято в рекордно сжатые сроки. И, повторюсь, сегодня цифры инфляции, индекса потребительских цен подтверждают, что это нужно было сделать. Будут ли изменения в постановлении № 713? Ирина Левкович:

Предполагаю, для этого есть основание, что данная редакция будет изменяться, потому что мы поработали год в условиях нового достаточно документа после того, как у нас была несколько либеральная система ценообразования. Видим сейчас моменты, которые, может быть, были не учтены либо учтены в недостаточной степени, есть предложения и от предприятий торговли, и от предприятий промышленности внести некоторые корректировки. Поэтому сегодня та рабочая группа, которая создана при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, работает. И буквально вот на днях внесла новое предложение по редакции 713-го постановления, которое, я надеюсь, снимет всю эту проблематику, которая сложилась у разных отраслей, которые попали под ценовое регулирование. Что происходит с ассортиментом и ценами в Беларуси?

Ирина Левкович:

Противники, безусловно, были, как у любого экономического процесса регулирования цен. Высказывались опасения, что в случае его принятия мы опустошим полки магазинов, мы лишим население импортных товаров, социально значимых товаров. Как мы все с вами видим, этого не произошло. И если сегодня характеризовать ситуацию на потребительском рынке, то она абсолютно стабильна. Сегодня нет ни одной товарной группы, в которой бы страна испытывала недостаток. Говорим ли мы о товарах, которые мы производим у себя в государстве, либо говорим о товарах критического импорта и просто об импортируемых товарных позициях. Сегодня в магазинах любого формата, начиная от шаговой доступности, заканчивая гипермаркетами, есть все. А определенная проблема сегодня складывается с обслуживанием сельского населения, но этому и правительство, и исполкомы на местах уделяют серьезнейшее внимание. Я думаю, те точечные недостатки, которые сегодня имеют место, будут устранены буквально в кратчайшие сроки. Поэтому что касается ассортимента, то все хорошо. Если говорить сегодня о работе моих коллег по Совету Республики, то на самом деле второй год по поручению Кочановой Натальи Ивановны мы проводим систематические мониторинги и контрольные обследования торговых объектов, опять же, различных форм собственности, различного формата на всей территории страны.

Этому помогает то, что наша верхняя палата избрана по территориальному принципу, сегодня каждый член Совета Республики у себя в регионе, подчеркну, еженедельно отслеживает ситуацию и с ассортиментом самых нужных необходимых товаров, и выполнением доведенного ассортиментного перечня, и, что самое главное, с ценами. В случае выявления каких-то необъяснимых на месте фактов роста цен, все это аккумулируется в Совете Республики и передается в два государственных органа, которые имеют ответствующие полномочия: это Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и Комитет государственного контроля. Работает на самом деле эффективно, потому что она делает срез по всей стране и по всем видам магазинов. Как выстроена работа в Витебской области? О фактах нарушения в системе ценообразования

Ирина Левкович:

Могу сказать, что, естественно, в соответствии с постановлением № 713, где каждому определены его полномочия. В частности, при Витебском облисполкоме равно, как и при всех остальных облисполкомах, создана комиссия, которая согласовывает цены предприятиям, производителям. Рассматриваются документы, которые полностью должны подтвердить правомерность запрашиваемого либо роста цены на ранее выпускавшиеся товары, либо установления цены на товары, которые являются новыми для предприятия. Говоря о контрольной функции любого исполкома, в первую очередь Витебского, должна сказать, что каких-то вопиющих нарушений – превышения торговой надбавки, например, в разы, какого-то серьезного несоблюдения тех параметров, которые доведены до каждого субъекта хозяйствования в рамках постановления – мы не выявляли. Но при этом я не скажу, что нарушений нет. Их было больше на начальном этапе. Я думаю, основной причиной даже была низкая информированность субъектов хозяйствования об установленном порядке регулирования и контроля. Ну, где-то, наверное, и низкая социальная ответственность, экономические знания недостаточного уровня, потому что система ценообразования достаточно сложна. Но чем дальше мы проводим эту работу, тем меньше выявляем нарушения и они становятся менее серьезными. Где-то вопросы округления элементарного арифметического. То есть каких-то злоупотреблений в этой сфере мы уже по истечению года действия постановления не находим. Какую ответственность несут торговые точки и аптеки?