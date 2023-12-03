Вместо лопат – дроны! Как белорусские учёные борются с почвенной засухой?

Пока в мировой политике бушует ураган страстей, планета погружается в настоящий климатический шторм, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Последнее десятилетие нас особенно заметно кидает то в жар, то в холод. В основном, конечно, в жар. 2023-й не исключение.

В Беларуси 10 % территории – это особо охраняемые природные места. Мы возвращаем туров и тарпанов, а те, кто диктует зеленую повестку, не замечают зверского отношения к животным. Какими бы высокими заборами европейские демократии не уничтожали единое природное наследие континента, а заодно лосей и кабанов, эти заборы не отгораживают нас от глобального потепления. Чувствуется: проблема есть. Каждое лето это ощущают все: и аграрии, и энергетики, и люди с хроническими заболеваниями. Декадные волны тропических температур – теперь уже ежегодное явление.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Ощущается значительный недостаток влаги в почве, что, естественно, оказывает негативное влияние на те или иные виды растений в зависимости периода наступления критической недостачи влаги.

Еще глубиннее проблема – почвенная засуха. В белорусском Поозерье, где почвы тяжелые, количество осадков увеличилось, отсюда вымочки, а на Полесье на столько же (30-40 миллиметров в год) уменьшилось, а там земли легкие. Поэтому вода уходит в землю, как в воронку.

Валентин Яцухно, ведущий научный сотрудник БГУ:

Примерно 30 % территории сельскохозяйственных земель белорусского Полесья подвержены очень интенсивным засухам. И здесь, конечно, нужно проводить определенные мероприятия.

Белорусские ученые не только констатируют, делают прогнозы, но и разрабатывают лайфхаки государственного значения. Спасение нашей земли в руках ученых Академии наук и почвоведов из Белгосуниверситета. В БГУ уверены – они одни из лучших в Европе. Глубоко копают. Но теперь вместо лопат – дроны.

Александр Червань, заведующий кафедрой почвоведения и ГИС БГУ:

На основе газоанализа почвенного воздуха и атмосферного провести соответствие нужных сценариев адаптивного ландшафтного землепользования в Беларуси. Этой коллекции наших земель более полувека. Поэтому можно оценить изменения. В стране вообще полтысячи разновидностей почв. Создан атлас по областям, районам и даже хозяйствам. В одном сантиметре – 100 метров. Чтобы из-за аномальных температур земля не ушла из-под ног аграриев, полевое меню готовят для каждого базового хозяйства. Пока на Полесье. В планах – Поозерье.

Валентин Яцухно:

В августе-сентябре мы убираем сельскохозяйственные культуры. У нас остается еще вегетационный период 70-80 дней. За это время, как правило, поднимают зябь и ничего не выращивают часто. Поэтому нужно этот промежуток использовать. Президентский расклад оказался в яблочко не только по озимых ячменям. Но и по требованию мелиорации.