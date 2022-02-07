Семья или школа? Эксперты рассуждают, кто должен приучать детей знать и уважать историю своей страны
Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В нашей новой редакции Конституции (или в дополнениях в Конституцию) заложена и важность изучения нашей истории: история ВОВ, знание наших символов. Но в августе 2020 года мы столкнулись с тем, что не все родители понимают, какие символы правильные. Здесь возникает такой вопрос: эту часть образования отдать все-таки в семью или каким-то образом усилить в школе?
Лилия Кирьяк, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
И усилить в школе, и в семье. Равнозначно.
Кирилл Казаков:
Тут надо, наверное, родителей иногда учить.
Валентина Гинчук, директор Национального института образования:
Наверное, на эту задачу должны работать не только родители, не только школа, но и общество, и СМИ, и телевидение. Эту задачу нужно решать сообща. Школа с себя ответственности не снимает. В школьных учебниках есть и будет информация о символах: государственных символах, какая символика использовалась коллаборационистами в годы ВОВ. Эта информация есть. Но для того, чтобы дети наши это приняли и осознали, необходимо, чтобы к школьным учебникам подключились и другие средства, факторы, которые влияют.
Кирилл Казаков:
Но на законодательном уровне какая идеология Кодекса об образовании с точки зрения воспитания? Кто должен воспитывать?
Лилия Кирьяк:
Во-первых, мы усилили воспитательную составляющую в целеполагании, в содержании воспитания наряду с созданием условий для интеллектуального, духовно-нравственного, физического развития личности. В приоритете воспитание гражданственности и патриотизма. Это мы закрепили в новой редакции Кодекса. Плюс еще ввели ряд таких конкретных норм. Прежде всего, закрепили, что внеучебное время, которое отводится в учреждении образования для воспитательной работы, должно быть направлено на воспитание исторической памяти, формирование исторической памяти у наших ребят, у наших детей и подростков, формирование бережного отношения к историко-культурному наследию. И это очень органично согласуется с проектом Конституции.
Алена Сырова, СТВ:
Это, конечно, очень красивые формулировки, наверное, понятные взрослым людям. Наталья Владимировна, практики как это будут реализовывать?
Наталья Бушная, директор гимназии №1 Минска:
Прежде всего я хотела бы сказать, что патриотическое, гражданское воспитание всегда было одним из важнейших направлений воспитательной работы. Во всех нормативных документах среди направлений – гражданско-патриотическое. Это всегда не только провозглашалось, но и на деле делалось. Нужно всем хорошо понимать, что если мы говорим об исторической памяти, об историческом наследии, то мы сейчас переживаем такой период, когда все те, кто учится в школе, и даже студенты, – это в большинстве своем те, кто вживую не общался с теми, кто непосредственно строил наше героическое прошлое (я имею в виду ВОВ).
Приведу такой пример: все мы получили образование в советские времена, изучали Курскую битву, Сталинградскую, Зееловские высоты и так далее. Я изучала и в университете. Но самое яркое для меня воспоминание о ВОВ – то, что моя мама была малолетней, она рассказывала, как они спасли советского военного летчика, притащили в дом, в подвале его выхаживали, и он выжил. Это самое яркое впечатление. Вот наши теперешние молодые люди не пересекались, они непосредственно не общались. Поэтому мы немножко взбодрились, мы мотивированы на то, что нужно вернуться к этим позициям. И поэтому сейчас и поисковые отряды, и волонтерские отряды. Посмотрите, в БГПУ замечательный «Звездный поход». Это традиция, которая живет не одно десятилетие. Они изучают, ходят по этим вот местам. Здорово. Это все было, но сейчас нужно обращаться к новым технологиям, к тем, что нашим детям интересно, и в чем они более продвинуты, чем мы, воспитатели.
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