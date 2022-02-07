Семья или школа? Эксперты рассуждают, кто должен приучать детей знать и уважать историю своей страны

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В нашей новой редакции Конституции (или в дополнениях в Конституцию) заложена и важность изучения нашей истории: история ВОВ, знание наших символов. Но в августе 2020 года мы столкнулись с тем, что не все родители понимают, какие символы правильные. Здесь возникает такой вопрос: эту часть образования отдать все-таки в семью или каким-то образом усилить в школе? Лилия Кирьяк, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

И усилить в школе, и в семье. Равнозначно. Кирилл Казаков:

Тут надо, наверное, родителей иногда учить.

Валентина Гинчук, директор Национального института образования:

Наверное, на эту задачу должны работать не только родители, не только школа, но и общество, и СМИ, и телевидение. Эту задачу нужно решать сообща. Школа с себя ответственности не снимает. В школьных учебниках есть и будет информация о символах: государственных символах, какая символика использовалась коллаборационистами в годы ВОВ. Эта информация есть. Но для того, чтобы дети наши это приняли и осознали, необходимо, чтобы к школьным учебникам подключились и другие средства, факторы, которые влияют. Кирилл Казаков:

Но на законодательном уровне какая идеология Кодекса об образовании с точки зрения воспитания? Кто должен воспитывать? Лилия Кирьяк:

Во-первых, мы усилили воспитательную составляющую в целеполагании, в содержании воспитания наряду с созданием условий для интеллектуального, духовно-нравственного, физического развития личности. В приоритете воспитание гражданственности и патриотизма. Это мы закрепили в новой редакции Кодекса. Плюс еще ввели ряд таких конкретных норм. Прежде всего, закрепили, что внеучебное время, которое отводится в учреждении образования для воспитательной работы, должно быть направлено на воспитание исторической памяти, формирование исторической памяти у наших ребят, у наших детей и подростков, формирование бережного отношения к историко-культурному наследию. И это очень органично согласуется с проектом Конституции. Алена Сырова, СТВ:

Это, конечно, очень красивые формулировки, наверное, понятные взрослым людям. Наталья Владимировна, практики как это будут реализовывать?